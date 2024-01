Karol G presume su bigote en una foto, pues optó por no depilárselo

A Karol G le encanta complacer a sus fans publicando fotografías en las que aparece muy feliz y al natural. Ahora mostró que durante sus vacaciones el mes pasado optó por no depilarse, causando sensación en las redes.

La reguetonera colombiana compartió en sus historias de Instagram una imagen que, en close-up, muestra un poco de su vello facial. Ella aparece con los ojos cerrados y muy contenta, mientras disfruta de una bebida; el mensaje que escribió fue: “El bocito que no me quité en diciembre”.

Karol siempre ha defendido que las chicas deben lucir tal y como son; el año pasado se mostró muy molesta cuando su rostro fue alterado con Photoshop para una portada de la revista GQ, y de inmediato recurrió a sus redes sociales para exponer su descontento: “Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural…A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios…Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Hace algunos días (y para terminar 2023) la artista de 32 años publicó fotos en las que luce espectacular, usando un body negro de neopreno y una falda con adornos. Todo lo complementó con un mensaje para sus fans: “Para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te dé eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ… un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues … tic toc tic toc 🕰️5..4..3..2..1… FELIZ AñOooooOOo!!!!”

Ahora Karol está alistándose para dar inicio a la segunda fase de su gira Mañana Será Bonito, que comenzará con siete fechas en México, a partir del 8 de febrero. También recorrerá países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina y Chile; durante el verano viajará a Europa, terminando el tour el 22 de julio en Madrid, España.

