León Larregui sorprende con nuevo look y despierta reacciones de sus fans

León Larregui volvió a ser tendencia en las redes sociales, tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que presume un nuevo look muy distinto al que por años lo ha identificado. El vocalista de Zoé aparece rapado y con lentes, en una fotografía que acompañó con el siguiente mensaje: “50 hacia lo desconocido”.

Por medio de su cuenta de Instagram, el vocalista de Zoé publicó una foto, en la que aparece posando desde un tren. “50 in to the unknown! (50 hacia lo desconocido)”, escribió el artista en la descripción, haciendo alusión que en diciembre pasado llegó al quinto piso. En un segundo mensaje, Larregui escribió “recen por mí”, en referencia al viaje que significa para él haber llegado a los 50 años de edad en diciembre pasado.

El cambio de look no paso desapercibido, pues decenas de internautas aprovecharon para hacer bromas al respecto, e incluso se preguntaros si el radical cambio de look vendrá acompañado de nueva música o un nuevo proyecto.

“Ya estás en tu etapa de Britney rapada?”, “Apenas harás tu servicio militar mi León?”, “Ni modo banda los franceses lo raparon, se viene la guerra de los pasteles”, “Ya lo anexaron”, “Aparte de que te golpearon, ¿también te pelonearon?”, “Solo eran las puntas”, “Yo después de una crisis”, fueron algunos de los comentarios.

Muchos seguidores, aseguraron que este nuevo look no le favorece, por el contrario luce demasiado cansado; incluso le han pedido que vuelva a a su larga cabellera, tal y como la usaba en la época dorada de Zoé.

En unas horas la publicación rebasó los 150,000 ‘likes’ con decenas de comentarios. Seguidores de León en Instagram reaccionaron con una mezcla de asombro, humor y curiosidad a la publicación. Muchos se preguntaban si el radical cambio de imagen anticipa un nuevo proyecto solista o con su mítica anda.

Tweets polémicos de León Larregui en París

El pasado 4 de enero el cantante mexicano León Larregui escribió un mensaje alarmante con notables dedazos y faltas de ortografía en donde aseguraba haber sido víctima de una agresión.

“¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro. Banda maifa Parisme acaban de madrear unos **t*s”, publicó León Larregui y dio una posible locación de los hechos en francés: “Rue Mabillon et rue Abillon”.

El cantante también aprovechó para hacer un llamado a los mexicanos en París para que se mantuvieran alerta de pasar por una experiencia similar, y aunque después borró las publicaciones, algunos usuarios lograron sacar capturas de pantalla. El cantante no aclaró que había ocurrido realmente y retomó su actividad en redes sociales poco después.

Sigue leyendo:

León Larregui muestra finalmente su gusto por la música de Peso Pluma: “Sí hay unas rolas que están buenazas”

León Larregui de Zoé responde si colaboraría con Peso Pluma: “Pa’ subir al ring”

León Larregui habla mal de Bad Bunny y dice que su música es “basura desechable”

León Larregui insulta y cierra su Twitter porque lo compararon con un vagabundo