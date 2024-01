Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 14 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 57,601 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 13,014,042 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que cosechó 57,601 de me gusta. “BOUNCE en vivo en YouTube ! Así o más pogo ?”, escribió en su publicación.

2- Toni Costa: 25,630 Likes

Seguido de Cazzu llega Toni Costa (@toni), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El bailarín tiene más de 2,241,754 personas que le siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 25,630 me gusta. “Ya deseo bailar con mi princesa esta canción…. @alaia sólo de pensarlo se me sale el corazón del pecho, que emoción tan grande y ya les digo de una que seguro que lloro, eso va! Jejeje Gracias a mis amigos y profesionales:: @miss15bellezas_ketoquestudio : @rey_makeup_hairstyles : @isabellasheavenlycouture @benditoclosetstyle : @thehouseofsuitsmiami : @juanmashots #alaïacostalopez #tonicosta #fotos #tiempodevals #chayanne #padrehija #fatherdaughter #amor #teamohija @chayanne #tiempodevals”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- Maribel Guardia: 11,471 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,165,765 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha conseguido un total de 11,471 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “HAY DOS TIPOS DE DOLOR:UNO ES EL QUE TE LASTIMA Y EL OTRO EL QUE TE CAMBIA #look @chictefi ” y puedes verla justo debajo.

4- Carolina Sandoval: -1 Likes

Carolina Sandoval sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,050,690 seguidores. En su cuenta (@venenosandoval), la periodista y presentadora de televisión es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recogió -1 me gusta. “Feliz y bendecido día mi gente #cosasquesientecaro #nodiremosnadaperohabranseñales ..… La paz no se negocia Entre cielo y tierra no hay nada oculto El agradecer nos lleva a entender el propósito Vivir y dejar vivir mi filosofía de vida y mi mantra Y mientras de mi se habla yo sigo tomando papaya Firma La Reina De La Papaya/ Faja/ Casa#instagood #instagram #foodie #miami”, escribió en ella.

5- Raúl González : 172 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Raúl González, el presentador de televisión con una comunidad de 442,442 followers en Instagram. Sus posteos en (@raultvgonzalez) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 172 likes. “El mensaje de hoy es este, familia, debemos amarnos y aceptarnos como somos, mejorar lo que podamos mejorar y seguir adelante. ¡Bendiciones para todos y feliz domingo!#SumaleaTUvida#FrasesDeRaulTVGonzalez#UnDiaaLaVez#FrasesMotivadoras”, escribió el instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

