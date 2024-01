Peso Pluma sí se presentará en el Festival Viña del Mar en Chile

El Festival Viña del Mar en Chile confirmó que el mexicano, Peso Pluma sí se presentará en la clausura de la edición 2024, el próximo 1 de marzo. La organización del Festival mencionó los diversos galardones y reconocimientos que obtuvo el cantante de los corridos tumbados y los premios más prestigiosos internacionales de la industria musical.

Políticos y especialistas en Chile habían pedido analizar la presentación del cantante por considerar que hace apología del narco en sus canciones. René Lues, concejal de Viña del Mar, indicó:

Es un artista que no se da cuenta de lo que representa. No puede estar en Viña del Mar a pesar de que hay un costo económico, un costo seguramente de amenazas que vamos a tener, no importa, lo que representamos nosotros hoy día acá es que la narco cultura hay que detenerla en cada rincón

El Festival destacó que no incurrirá en ningún tipo de censura y discriminación y que la música es universal y describe diferentes realidades. Detalló también que Viña del Mar también reconoce el fenómeno de los nuevos géneros musicales y espera un exitoso cierre de seis noches donde la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del Festival latino más grande del mundo.

Los organizadores del Festival Viña del Mar emitieron un comunicado oficial tras la polémica que se generó en las redes sociales y políticos en Chile sobre su show en la cartelera 2024, mediante el cual defendieron al mexicano y aseguraron que no lo censurarán ni discriminarán y van por la “diversidad”.

En la cuenta oficial de Instagram del Festival Viña del Mar se afirmó que los organizadores del evento no incurrirán en censura ni discriminación en contra del cantante mexicano Peso Pluma, tras la polémica que se hizo por su participación en la edición 2024.

El cartel oficial de Viña del Mar tiene programada la presentación de Peso Pluma para el viernes 1 de marzo del 2024; en la clausura del Festival Latino y quienes acompañarán al cierre también serán Alex Ortiz y María Becerra.

Filtran supuesto fragmento de canción de Peso Pluma y Christian Nodal

Hace unas semanas se filtró una imagen donde vemos a Peso Pluma y Nodal sobre una posible colaboración, una noticia que ha emocionado a sus fans, y esta parece que está cada día más cerca. Aunque ni Nodal ni Hasan, nombre real de Peso Pluma, se han manifestado al respecto, la fotografía de ambos en el estudio junto a los productores parecía que era una señal.

Ahora, después de que Nodal compartiera dicha foto, se ha dado a conocer un supuesto fragmento del tema de ambos artistas. En ella se puede escuchar de inicio la voz de Doble P, a la cual se le suma después de unos segundo Christian Nodal.

