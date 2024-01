Nuevo tratamiento para el alzheimer acelera la llegada de los medicamentos al cerebro

En un avance emocionante en la lucha contra el Alzheimer, científicos del Instituto de Neurociencia Rockefeller (RNI) de la Universidad de Virginia Occidental han revelado resultados prometedores en los primeros ensayos en humanos de una nueva terapia.

La combinación de ultrasonido enfocado y terapias con anticuerpos ha demostrado acelerar significativamente la eliminación de placas de beta amiloide en el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer.

La investigación, cuyos hallazgos fueron publicados en The New England Journal of Medicine el 11 de enero, ofrece una esperanza renovada en la búsqueda de tratamientos efectivos contra esta enfermedad neurodegenerativa.

La acumulación anormal de proteínas beta amiloides, característica distintiva del Alzheimer, forma placas que interfieren con las neuronas cerebrales, contribuyendo a la progresión de la enfermedad.

Los tratamientos previos con anticuerpos monoclonales anti-beta amiloide, como aducanumab y lecanemab, han demostrado eficacia en la eliminación de estas placas y la desaceleración del avance de la enfermedad.

Sin embargo, la barrera hematoencefálica (BHE) ha limitado su efectividad al bloquear más del 98 por ciento de los medicamentos, requiriendo dosis más altas y terapias más frecuentes para los pacientes.

En este innovador estudio, los científicos utilizaron un sistema de ultrasonido enfocado (FUS) para abrir temporalmente la barrera hematoencefálica. Este enfoque permitió que los anticuerpos tuvieran un acceso aumentado a áreas del cerebro con altas concentraciones de placas de beta amiloide.

Después de seis meses de tratamiento con anticuerpos, los participantes experimentaron una asombrosa reducción promedio del 32% en las placas en comparación con áreas donde solo se utilizó el medicamento sin ultrasonido.

El alzheimer y el ultrasonido

El líder del estudio, el Dr. Ali Rezai, director del Instituto de Neurociencia Rockefeller, destacó la importancia de este logro. En una entrevista con Fox News, el Dr. Rezai explicó que este estudio, el primero en viabilidad y seguridad en humanos con tres participantes, demostró que la apertura de la barrera hematoencefálica puede acelerar la eliminación de las placas de beta amiloide.

El ultrasonido enfocado no invasivo se presenta como un procedimiento ambulatorio que permite la administración dirigida de terapias al cerebro, potencialmente acelerando los beneficios del tratamiento con anticuerpos en la enfermedad de Alzheimer.

Los participantes del estudio, todos con enfermedad de Alzheimer leve y edades comprendidas entre los 59 y 77 años, recibieron seis infusiones mensuales del anticuerpo aducanumab. Después de cada tratamiento, se utilizó ultrasonido enfocado para abrir la barrera hematoencefálica en los sitios de mayor acumulación de placas. Aunque existen riesgos potenciales asociados con el uso de ultrasonido, como inflamación cerebral y hemorragia, estos efectos no se observaron en este estudio, según el Dr. Rezai.

La verificación de la temporalidad de la apertura de la barrera hematoencefálica se realizó mediante resonancias magnéticas, cerrándose entre 24 y 48 horas después del procedimiento FUS. Las reducciones de las placas amiloides se confirmaron mediante exploraciones PET.

Este estudio marca el primer paso hacia ensayos más amplios, donde los investigadores evaluarán a más pacientes y áreas más extensas del cerebro. En la siguiente fase del ensayo clínico, la terapia con ultrasonido se combinará con lecanemab, otro anticuerpo anti-beta amiloide.

Este enfoque integral podría abrir nuevas vías para tratamientos más efectivos y menos invasivos contra el Alzheimer, brindando esperanza a millones de personas afectadas por esta devastadora enfermedad.

Sigue leyendo: