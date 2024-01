Santiago Giménez reconoció que el Club América es un rival fuerte en la Liga MX

Algo que difícilmente se puede debatir es que el Club América es, actualmente, el mejor equipo de la Liga Mexicana de fútbol, algo que lograron consagrar al convertirse en los campeones del Torneo Apertura 2023 y ahora con su debut en el Clausura ante los Xolos de Tijuana, equipo al que enfrentaron con suplentes.

Las Águilas se llenaron de elogios de periodistas, fanáticos e incluso de Santiago Giménez, considerado uno de los jugadores mexicanos más cotizado de Europa y con un paso antiamericanista.

Giménez reconoció que el América es el equipo más poderoso de México, pasando por encima del Cruz Azul, equipo al que pertenecía antes de llegar al Feyenoord de Países Bajos.

Santi Giménez habló sobre el América

El actual líder de goleo de la Eredivisie participó en un live en la cuenta de Instagram de su novia, Fer Serrano, en el que le preguntaron sobre qué equipo considera que es la mejor institución del fútbol mexicano.

Para dar la respuesta se tomó unos pequeños segundos y luego aceptó: “América ahorita está fuerte”.

Hay que recordar que las Águilas del América derrotó a los Xolos con apenas sus suplentes y canteranos, encuentro que se realizó en la Jornada 1 del Clausura 2024. La victoria llegó tras un doblete de Salvador Reyes.

Por su parte, el Cruz Azul de los amores de Santi Giménez perdió en su primer juego ante el Pachuca en el debut de Martín Anselmi como director técnico.

Algo que siempre ha asegurado el delantero de la Selección de México es que nunca se podrían los colores de la camiseta del equipo azulcrema por respeto a los de La Noria.

“No quiero generar polémica ni mucho menos, pero, por como yo veo al futbol, si tú eres hincha de un equipo, no te vas con el acérrimo rival. Respeto mucho al Club América, es un club muy grande, no quiero generar polémica, pero a mí no me gustaría jugar ahí”, dijo en octubre pasado.

Santi Giménez brilló en el empate ante NEC

Giménez volvió a la acción y retomó su racha de goles en la fecha del domingo de la Eredivisie y lo hizo anotando frente al NEC en el partido que quedó empatado 2-2.

GOOOOOOL!



Santiago Gimenez llega a 19 goles en la temporada y arranca el 2024 como terminó el 2023… goleando!pic.twitter.com/mNzDCKAq33 — Kery Ruiz (@KeryNews) January 14, 2024

El delantero mexicano alcanzó la cifra de 19 goles en el torneo de Países Bajos y sigue como máximo goleador. Giménez solo tiene un gol de ventaja ante Vangelis Pavidis del Az Alkmaar, quien tiene 18 tantos.

Santi Giménez anotó el gol en el minuto 28 del encuentro tras recibir un pase dentro del área, se tomó el tiempo para acomodar la pelota a su pierna izquierda y con un zurdazo batió al guardameta para su primera anotación del año.

