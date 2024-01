Artur Beterbiev dice que solo una vez estuvo interesado en una pelea con Canelo Álvarez

Artur Beterbiev, campeón unificado de las 175 libras, expresó que solo una vez le interesó pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y fue cuando el mexicano ganó el título semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En la conferencia de prensa posterior a su victoria por nocaut sobre Callum Smith, Beterbiev expresó que en el momento que Canelo Álvarez venció a Sergey Kovalev le pareció atractiva la pelea porque tenía el cinturón, pero después que lo dejó vacante al ruso no le interesó más.

“Cuando (Canelo) le ganó a (Sergey) Kovalev en los semicompletos y tenía un cinturón en la categoría, entonces sí me interesaba. Pero cuando Canelo ya no tuvo ese cinturón, ya no me interesó. No me gusta solo estar buscando nombres buenos para enfrentar”, declaró.

Canelo Álvarez ha subido tres veces a 175 libras y ganó dos cinturones de la categoría. Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for Michelob ULTRA.

Anteriormente, Artur Beterbiev explicó que una pelea con Dmitry Bivol es más importante para él porque tiene el cinturón que le falta para volverse campeón indiscutible, mientras que Canelo Álvarez no tiene ningún atractivo porque está en la división inferior.

“Claro que sí (quiere enfrentar a Bivol). Yo quiero el otro cinturón. Yo creo que significa que he hecho el trabajo en esta categoría, significa mucho. Es lo que más puedo conseguir (en los semicompletos)”, dijo el pugilista ruso en la entrevista sobre el ring.

Ahora que defendió sus títulos frente Callum Smith, el ruso aprovechó el momento para retar a Bivol, campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con la intención de unificar los cuatro cinturones y lo más probable es que esta pelea se realice en abril o mayo en Arabia Saudita.

Cabe destacar que Canelo Álvarez ha subido en tres ocasiones a las 175 libras para ganar cinturones por lo que no sería extraño que quisiera enfrentar a Beterbiev. La primera vez fue contra Kovalev en 2019 y obtuvo el cinturón de la OMB. Después lo hizo nuevamente en 2020 contra Callum Smith a quien le arrebató los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), The Ring y súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dmitry Bivol es el siguiente rival de Artur Beterbiev y se espera que se enfrenten en Arabia Saudita. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

En el 2022, el mexicano ascendería de nuevo al peso semipesado para intentar quitarle el cinturón de la AMB a Dmitry Bivol, pero sería vencido en la decisión unánime de los jueces.

Artur Beterbiev es el campeón unificado del peso semipesado del CMB, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 19 victorias con 19 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Artur Beterbiev dice que no le han ofrecido pelea con Dmitry Bivol: “Está loco, él dice que ya firmó”

· Artur Beterbiev noquea a Callum Smith y reta a Dmitry Bivol: “Quiero el otro cinturón”

· Artur Beterbiev prefiere una pelea con Dmitry Bivol que con Canelo Álvarez y explica la razón