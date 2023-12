Dmitry Bivol dice que está abierto a enfrentar a Canelo Álvarez solo si quiere la revancha

Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que está abierto a la posibilidad de enfrentar nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez solo si el mexicano quiere de verdad la revancha.

En una entrevista con BoxingScene, Bivol indicó que Canelo Álvarez no “deseaba tanto” hacer la segunda pelea entre ambos cuando mencionó que vengaría la derrota y, aunque no tiene problema en darle la oportunidad, aseguró que tiene su propio camino más allá del mexicano.

“Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estaba disfrutando de mi posición. Si quiere la revancha, está bien. Le dije: ‘Está bien, podemos lograrlo’. Pero no la deseaba tanto. Sabes, tengo mi propio camino. Si no Canelo, tengo otra manera. No hay problema”, dijo el ruso.

Canelo Álvarez volvera al ring el cinco de mayo y no ha mencionado más la posible revancha con Dmitry Bivol. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Canelo tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si Canelo quiere pelea, podría hacer esta pelea. Tiene más posibilidades de influir en la situación que otros boxeadores”, añadió.

Cabe destacar que después de vencer a John Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso a la idea y terminó pactando tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) y decidió pelear con Jermell Charlo a quien venció en septiembre.

Por esta razón, Dmitry Bivol y su entrenador Vadim Nemkow acusaron al peleador tapatío de buscar excusas para evitar el segundo enfrentamiento entre ambos, ya que les ofreció una oferta que sabía que nunca aceptarían para poder librarse de la pelea. Ahora, el ruso se prepara para defender nuevamente su título de 175 libras de la AMB contra el inglés Lyndon Arthur este sábado en Riad, Arabia Saudita.

En cambio, Canelo Álvarez peleará el cinco de mayo y aún no ha definido quién será su próximo oponente que lo rete por su campeonato indiscutido de las 168 libras. Entre los nombres más sonados están: Jaime Munguía, David Benavídez, Terence Crawford y Jermall Charlo.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentaron en mayo de 2022 y el ruso se llevó la victoria por decisión unánime. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y subió por última vez al ring cuando derrotó a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en las tarjetas de los jueces en noviembre de 2022. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a Jermell Charlo por decisión unánime el pasado mes de septiembre y demostró que aún continúa en la cima. El tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

