Dmitry Bivol dice que Canelo Álvarez es el mejor de 168 libras; Benavídez y Morrell deben demostrarlo

Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el mejor peleador en las 168 libras y aseguró que si David Benavídez y David Morrell dicen ser superiores al mexicano deben demostrarlo.

En una entrevista con Fight Hub TV, Bivol explicó que la única forma en la que demuestras que eres el mejor es ganando títulos, por lo que instó a Morrell y a Benavídez a ganarlos, pero es bien sabido por la comunidad del boxeo que Canelo Álvarez no ha mostrado interés en pelear con ninguno de ellos.

“Ahora es Canelo. Él tiene los cinturones. Por supuesto, es el mejor en 168. Necesitan demostrarlo, necesitan ganar cinturones y luego veremos”, dijo. “Tenemos reglas. Si tienes cinturones, entonces eres el mejor”, afirmó.

David Benavidez ha buscado desde hace dos años su oportunidad con Canelo Álvarez y ha sido ignorado. Foto: David Becker/Getty Images.

Aunque lo dicho por Dmitry Bivol es del todo cierto, la realidad es que Canelo Álvarez cuenta con todos los cinturones de la división y para que tanto David Morrell como David Benavídez puedan ganarlos deben enfrentarlo, situación que podría nunca concretarse.

En el caso del Monstruo Mexicano, tiene más de dos de años buscado de todas las formas posibles llamar la atención del multicampeón mexicano, pero no ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el tapatío por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y le da la oportunidad a Benavídez.

En cambio, Morrell está claro que es casi imposible que el campeón indiscutido de las 168 libras le dé el chance, ya que no tiene una buena experiencia contra peleadores jóvenes nacidos en Cuba. “Canelo tiene 33 años, el año que viene 34. No tuvo una buena experiencia con los (combatientes) cubanos. Recuerdas a (Erislandy) Lara, así que cuando peleó contra Lara era más joven. Ahora es mayor, entonces es diferente. El tiempo no perdona, en definitiva”, declaró a BoxingScene.

David Morrell sigue sumando triunfos a su récord como profesional y esta vez noqueó a Sena Agbeko. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere conseguir de una vez por todas la pelea contra David Benavídez. El peleador cubano solo tiene 10 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

