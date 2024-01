Carmen Villalobos se luce en bikini negro al término de sus vacaciones en República Dominicana

Carmen Villalobos dio una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, al publicar una serie de fotografías tomadas durante sus recientes vacaciones en República Dominicana. Destacó una que la muestra recostada sobre una toalla, mientras tomaba el sol. Ella escribió el siguiente mensaje: “Gracias RD por todo ❤️😻! Fue un fin y comienzo de año fantásticos… aquí les dejo un recap 🥰…! Ahora sí, que empiece este 2024. Más playa por favor”. 🏖️

Desliza para ver todas las fotos

La actriz ya se encuentra en Colombia, e informó en varios posts que está a punto de comenzar sus actividades profesionales este año: “Estoy hablándole a mis amigas para poder verme con ellas nuevamente; también sacando citas médicas, porque después ya empiezan grabaciones y ya una no tiene tiempo para nada”.

Fueron siete meses en los que Carmen Villalobos se alejó de la televisión, y aunque no ha dicho cuál es su próximo proyecto, sí comentó que todo ese tiempo le sirvió para recargarse de energía: “Nunca me había tomado unos meses sabáticos 🙈 y les confieso que no fue fácil tomar la decisión, porque incluso tuve que decirle que no a algunos proyectos ✨ Pero definitivamente sacar tiempo para mí y priorizar otros intereses fue la mejor opción”.

En 2023 Carmen ya no trabajó como conductora del reality show “Escuela Imparables”, pero sí en el exitoso programa “Top Chef VIP”, que terminó en el verano. Junto con eso ella promocionó en sus redes sociales diversos productos, pero también hizo un espacio en su agenda para disfrutar -en agosto- de un concierto de la reguetonera Karol G en Miami.

Carmen también subió la temperatura con otra imagen que la muestra en el baño, sonriendo coquetamente y usando un bikini de hilos. Ella acostumbra escribir sus propios pies de foto, y en esta ocasión el que seleccionó fue: “Que nunca falten las selfies en los espejos”. 😜

Sigue leyendo: