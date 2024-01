Cómo el calcio puede ayudar a prevenir la preclampsia y partos prematuros

Un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine muestra la efectividad de diferentes dosis de suplementos de calcio en la prevención de la preeclampsia y el parto prematuro en mujeres embarazadas de India y Tanzania.

Los trastornos hipertensivos, que incluyen la preeclampsia, afectan entre el 2% y el 8% de los embarazos a nivel mundial, siendo una causa significativa de mortalidad materna y neonatal. Estos problemas de salud están estrechamente relacionados con el nacimiento prematuro, lo que los convierte en objetivos cruciales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para reducir las muertes maternas e infantiles para 2030.

Desde 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abogado por la suplementación de calcio durante el embarazo, especialmente en áreas con dietas bajas en calcio, como medida para mitigar el riesgo de preeclampsia.

La suplementación con dosis altas de calcio, al menos 1000 mg al día, ha demostrado reducir significativamente los riesgos de preeclampsia y parto prematuro, siendo más efectiva en poblaciones con dietas bajas en calcio.

Sin embargo, la implementación rutinaria de dosis altas se ha visto limitada debido a problemas de cumplimiento y desafíos logísticos. Por otro lado, la suplementación con dosis bajas, principalmente de 500 mg al día, ha mostrado beneficios similares en estudios más pequeños.

En este contexto, se llevaron a cabo dos ensayos independientes en India y Tanzania, con el objetivo de evaluar la eficacia de una dosis diaria de 500 mg frente a una dosis de 1500 mg para reducir los riesgos de preeclampsia y parto prematuro en mujeres embarazadas nulíparas.

Estos ensayos, diseñados con intervenciones, métodos y definiciones de resultados similares, contaron con un poder estadístico significativo y análisis independientes.

Cuándo es suficiente calcio

En ambos países, se reclutaron mujeres adultas nulíparas embarazadas de menos de 20 semanas de gestación, comprometidas a permanecer en el área del ensayo hasta seis semanas después del parto y con criterios de exclusión específicos.

La aleatorización se realizó utilizando una lista generada por computadora, garantizando el cegamiento mediante tabletas idénticas en apariencia, sabor y olor. La suplementación con dosis altas de calcio, al menos 1000 mg al día, ha demostrado reducir significativamente los riesgos de preeclampsia y parto prematuro.

Los resultados de los ensayos en India y Tanzania revelaron datos demográficos similares en ambos grupos al inicio del estudio. Aunque hubo variaciones en la incidencia de preeclampsia y parto prematuro entre los grupos de dosis baja y alta en cada ensayo, se encontró que la dosis de 500 mg no era inferior a la de 1500 mg en cuanto al riesgo de preeclampsia en ambos casos. Los análisis por protocolo, de sensibilidad y ajustes por posibles desequilibrios iniciales respaldaron estos hallazgos.

En términos de parto prematuro, las discrepancias entre los ensayos también se observaron, pero los resultados en India respaldaron la no inferioridad de la dosis más baja, mientras que en Tanzania no se encontró la misma conclusión.

Los análisis secundarios y de seguridad no mostraron ventajas de la dosis de 1500 mg sobre la de 500 mg en ninguno de los ensayos, y estos resultados se mantuvieron consistentes en varios análisis, incluidos los metanálisis de efectos fijos y aleatorios.

