Gobernador de New Hampshire rechaza la idea de acompañar a Nikki Haley como compañero de fórmula

Chris Sununu, gobernador de New Hampshire y quien hace unas semanas respaldó por completo a la campa de Nikki Haley, descartó la posibilidad de acompañarla como compañero de fórmula, esto en caso de acceder a la candidatura republicana.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el político que desde el año declaró no estar en favor de ver de nuevo a Donald Trump en la boleta electoral, parece comenzar a moderar su posición quizá frente al temor de ver cómo el republicano no cesa de ser favorito ya no sólo en las encuestas republicanas, sino también en las urnas.

Cuestionado sobre la posibilidad de fungir como el brazo derecho de la única mujer que participa en el proceso para definir la candidatura del partido conservador, Sununu declinó aceptar ir más allá de respaldar a la exembajadora ante la Organización de las Naciones Unidades en New Hampshire.

“Haría cualquier cosa por Nikki Haley, pero probablemente no eso. Ese no es mi trabajo. No creo que Washington pueda manejarme“, indicó sin conocer que horas más tarde su carta fuerte para vencer a Trump sería vapuleada por el magnate neoyorquino en el caucus de Iowa.

Aunque algunas encuestas en el Granite State muestran que la política de 51 años se ubica detrás del expresidente, su poder de convocatoria no es de la misma magnitud.

Aunque Chris Sununu respaldó a la campaña de Nikki Haley, el apoyo que le brinda ya no resulta tan amplio como ella misma pensaba. (Crédito: Sophie Park / Getty Images)

La recopilación de los datos arrojados por el promedio de las encuestas que lleva a cabo Decision Desk HQ indica que unos días de que se realicen las primarias en New Hampshire, Donald Trump se perfila a ganar con 42%.

Si bien en la segunda posición aparece Nikki Haley, su respaldo sólo es del 31%; en tanto que Ron DeSantis cayó hasta el tercer lugar con el 7%.

De hecho, la declinación de Chris Christie en días pasados, si bien fortaleció a la mujer de Carolina del Sur, simplemente eso no le alcanza para acercarse más a Trump.

Frente este panorama, algunos expertos apuntan que un descalabro de Haley New Hampshire prácticamente la liquidaría de la carrera por la candidatura.

Es de llamar la atención que este domingo se tenía programada la participación de Haley en un debate frente a Ron DeSantis a celebrarse en el Granite State, pero de última hora ella anunció su negativa a volver a participar en cualquier otro intercambio de ideas entre aspirantes si no participa Donald Trump.

“Hemos tenido cinco grandes debates en esta campaña. Desafortunadamente, Donald Trump los ha eludido a todos. No le queda dónde esconderse. El próximo debate que haga será con Donald Trump o con Joe Biden”, indica un comunicado de su campaña, el cual ha sido interpretado por sus detractores como un intento por evitar dar un mal paso antes de las primarias en New Hampshire.

