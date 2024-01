Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 16 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Christian Nodal : 913,512 Likes

Christian Nodal (@nodal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,099,540 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Christian Nodal publicó una foto que logró 913,512 me gusta. “ LA INTENCIÓN 25.01.24 @pesopluma x @nodal ”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 770,206 Likes

Seguido de Christian Nodal llega Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,215,757 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 770,206 likes. “Mientras sigo logrando todas las cosas que he soñado en la vida, siendo todo lo que quiero ser ,Me aseguro de tener junto a mi, la mejor compañía que papá Dios me pudo dar,La manejadora de mi Vida y de mi corazón @queenvidaisabelle los AMAMOS !!!!!”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 63,810 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,062,641 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha conseguido un total de 63,810 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Me siento tan afortunada de estar rodeada de tanta gente talentosa. Estos vestuarios me inspiran. Gracias por expresar historias a través de telas @iann_dey Me quedo sin palabras para poder describir el sueño que estoy viviendo. Gracias por la confianza y gracias por tomarme en cuenta para este gran proyecto @machinrecords_ #Bolero” y puedes verla justo debajo.

4- Thalia: 60,464 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 21,254,105 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 60,464 likes. “Tú sigue a tu paso, adelante en tu camino. Nadie más en este mundo puede vivir una vida como la tuya,es solo tu historia. Y cada día puedes reescribirla como te plazca. Puedes reinventarte y cambiar y eso está bien! Solo sigue adelante, a tu paso,con tu fuerza, con disciplina, pero no pares! ”, escribió en ella.

5- Alexa Dellanos: 48,877 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Alexa Dellanos, la influencer con una comunidad de 9,249,965 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@alexadellanos) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 48,877 likes. “worshipping Jesus in through it all “Give the Lord the glory that is due to his name; worship the Lord in the beauty of his holiness.” Psalm 29:2”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

