Los mejores y peores detergentes para la ropa de 2024

By Keith Flamer

Updated by Quentyn Kennemer

Los mejores detergentes de las pruebas de Consumer Reports hacen un trabajo estelar al eliminar manchas comunes como la grasa corporal y la suciedad, pero también pueden combatir aquellas más difíciles, como son la hierba y la sangre. ¿Los peores detergentes? Son solo un poco mejores que limpiar tan solo con agua cuando se trata de eliminar la mayoría de las manchas.

Sin embargo, comprar detergentes puede ser una tarea bastante confusa. Nuestro mejor consejo es ignorar las exageraciones del marketing y centrarse en el resultado. Para probar el rendimiento de los detergentes, lavamos muestras manchadas de sangre, grasa corporal, chocolate, café, tierra, hierba y aderezos para ensaladas y luego usamos un colorímetro para ver cuánta mancha quedó. Nuestras calificaciones separan los detergentes más eficaces de aquellos que no cumplen con las expectativas de los superpoderes que prometen.

La labor de limpieza también varía según el tipo de detergente. Nuestras pruebas revelan que existe un abismo entre los detergentes líquidos, cápsulas/paquetes y hojas para lavar ropa, estos últimos tuvieron tan malas pruebas en nuestros laboratorios que no los recomendamos. Si bien las hojas para lavar ropa son mejores para el medio ambiente al reducir el plástico, parecen carecer de los ingredientes o niveles de concentración necesarios para hacer bien su trabajo. En cuanto a los polvos, es probable que tus opciones se hayan reducido en los últimos años. “La mayoría de los detergentes que se venden hoy en día son líquidos, y su popularidad (más el aumento en las ventas de cápsulas) significa que quedan pocas opciones de polvos en los estantes de las tiendas”, comenta Kelly Moomey, analista de mercado de CR.

A continuación, compartimos nuestras recomendaciones sobre los mejores detergentes líquidos, para una variedad de necesidades de lavado, desde limpiar ropa de bebé hasta quitar manchas difíciles. También incluimos las mejores cápsulas que hemos probado y la mejor tira para lavar la ropa (a pesar de su rendimiento general deficiente). Limpiamos con los tres detergentes con peor rendimiento en nuestras pruebas, uno de cada categoría. ¿Aún así no ves tu detergente favorito mencionado aquí? Consulta nuestra guía de compra de detergentes para la ropa y las calificaciones de 70 opciones diferentes.

Los mejores detergentes para la ropa

Quitamanchas Persil ProClean

Persil ProClean Stain Fighter

Opinión de CR: ¿Manchas de suciedad y grasa corporal? Sin problemas. ¿Manchas de chocolate? Muy sencillo. Persil ProClean Stain Fighter supera nuestra prueba de pretratamiento, lo que significa que puedes tratar previamente las manchas con un poco de este detergente y los resultados serán mejores que la mayoría de los quitamanchas en aerosol que hemos probado. De las docenas de detergentes líquidos en nuestras calificaciones, solo dos eliminan fácilmente las manchas de aceite corporal, suciedad y chocolate, y eliminan eficazmente las manchas difíciles como las de sangre y hierba: Persil ProClean Stain Fighter y Tide Plus Ultra Stain Release.

Lo mejor para manchas difíciles y agua dura

Tide Plus Ultra Stain Release

Opinión de CR: Si la calidad del agua de tu hogar no es la ideal, es una buena idea usar en tu ropa sucia este detergente líquido concentrado. Tide Plus Ultra Stain Release es más que un quitamanchas intenso: también funciona muy bien con el agua dura. De hecho, en nuestras calificaciones, seis detergentes Tide (líquidos y cápsulas/paquetes) ofrecen una eficiencia cercana al máximo nivel en agua dura.

El agua dura contiene altos niveles de calcio y magnesio que pueden dejar residuos en la ropa y depósitos minerales dentro de la lavadora. Por lo tanto, querrás utilizar un detergente de alto rendimiento que minimice los minerales de este tipo de agua y disuelva eficientemente los residuos. Debido a que la mayoría de los hogares tienen cierto grado de agua dura, Tide es una marca que vale la pena probar si tienes problemas a la hora de limpiar tu ropa.

Mejor valor

Kirkland Signature (Costco) Ultra Clean Liquid

Opinión de CR: Aunque los detergentes de Persil y Tide obtienen puntuaciones más altas en nuestras pruebas, Kirkland Signature Ultra Clean limpia muy bien por aproximadamente la mitad del precio. Impresiona por su capacidad para eliminar las manchas de grasa del cuerpo, uno de los químicos del sudor (piensa en cómo luce la ropa deportiva sudada). También obtiene las puntuaciones más altas posibles en eliminar aderezo para ensaladas. Pero Kirkland no tiene el mismo impacto cuando se trata de manchas de café, sangre y hierba, así que considera si te funciona para los tipos de manchas con las que normalmente tienes que lidiar. Este es uno de los pocos detergentes de nuestras pruebas que limpia adecuadamente en agua dura.

El mejor para la ropa de bebé

Kirkland Signature (Costco) Ultra Clean Free & Clear

Opinión de CR: La Academia Estadounidense de Pediatría dice que el detergente común está bien para lavar la ropa de bebé, a menos que la piel de tu bebé se irrite. Sin embargo, algunos detergentes para bebés contienen alérgenos como fragancias, así que considera una opción que esté destinada a pieles sensibles. La mayoría de los principales fabricantes dicen que sus fórmulas hipoalergénicas no contienen colorantes ni perfumes, y Kirkland Signature Ultra Clean Free & Clear mantiene esa afirmación. Realiza un gran trabajo al eliminar aderezos para ensaladas, suciedad, grasa corporal y chocolate, y es uno de los detergentes hipoalergénicos menos costosos que hemos probado, algo a considerar, dada la cantidad de ropa que lavarás con un pequeño en casa. (Para una limpieza aún mejor puedes probar el Persil ProClean Sensitive Skin de mayor calificación a continuación, pero pagarás más).

El mejor para pieles sensibles

Persil ProClean Sensitive Skin

Opinión de CR: Persil ProClean Sensitive Skin limpia muy bien en nuestras pruebas, pero también se encuentra entre los más caros. De los detergentes destinados a pieles sensibles, es el mejor para combatir manchas como la grasa corporal, el chocolate y los aderezos para ensaladas, superando nuestras pruebas en las tres categorías. La fórmula para pieles sensibles de Persil también funciona bien con la suciedad, pero solo tiene un rendimiento promedio en la eliminación de sangre, café y hierba. Atención: los detergentes que se supone que no contienen colorantes ni perfumes aún pueden tener algo de olor a los químicos utilizados para elaborar la propia fórmula.

Las mejores cápsulas de detergente para la ropa

Tide Hygienic Clean Heavy Duty 10X Power PODS

Opinión de CR: El detergente para ropa Tide Plus Hygienic Clean Heavy Duty 10X Power Pods hace honor a su apodo de superhéroe ya que es el mejor calificado de todas las cápsulas/paquetes que hemos probado. Supera las pruebas de limpieza de grasa corporal, aderezos para ensaladas y manchas de suciedad. También responde bien contra la sangre, la hierba y el chocolate, y obtiene una puntuación cercana a la superior en agua dura. Dicho esto, es realmente caro. Estás pagando por el rendimiento y la comodidad del detergente (las cápsulas para meter y lavar de una sola carga son fáciles de usar).

Precaución para el comprador: existe otro potencial costo; la seguridad. Se deben evitar los paquetes de detergente líquido concentrado en hogares donde pueda haber niños menores de 6 años o adultos con problemas cognitivos. El contacto o la ingestión del contenido líquido del paquete puede representar un riesgo de lesiones graves o la muerte.

Tide Ultra Oxi with Odor Eliminators Pods

Opinión de CR: Los Power Pods Tide Plus Ultra Oxi Power Pods con eliminadores de olores utilizan una fórmula similar a la variedad Hygienic Clean Heavy Duty mencionada anteriormente, y contienen detergente eliminador de olores adicional para tratar las prendas con olores fuertes. Sin embargo, no es “intenso”. Pierde un poco de efectividad al eliminar la grasa corporal a cambio de resaltar su capacidad para limpiar la ropa especialmente olorosa, pero aún está por encima del promedio para disipar ambos. Los evaluadores descubrieron que también funciona de maravilla contra la suciedad y los aderezos para ensaladas, y es eficaz combatiendo todas las demás manchas excepto el café.

Las mejores hojas de detergente para la ropa

Earth Breeze Liquidless Eco Sheets

Opinión de CR: Earth Breeze Liquidless Eco Sheets son las hojas de detergente mejor calificadas en nuestras calificaciones, pero no te dejes engañar: estas hojas son sostenibles, pero no convencen en cuanto a limpieza y obtienen puntuaciones poco satisfactorias para eliminar la grasa corporal, aderezo para ensaladas, chocolate y hierba. Y querrás evitar a toda costa las manchas de sangre y café porque estas hojas no son nada efectivas para acabar con ellas. Obtienen una calificación aceptable para eliminar la suciedad, pero con resultados inconsistentes, lo que significa que es posible que tengas que inspeccionar tu ropa después de cada lavado.

Los peores detergentes para la ropa

El peor detergente líquido para la ropa

Sun Triple Clean

Opinión de CR: Sun Triple Clean cuesta menos que la mayoría de los detergentes en nuestras calificaciones, pero también tiene el peor rendimiento general de las docenas de detergentes que probamos. Henkel fabrica esta marca económica, pero no puede igualar el poder de limpieza de Persil, la marca principal de la compañía. Sun Triple Clean se ubica por debajo del promedio en la eliminación de suciedad y funciona aún peor cuando se trata de manchas más difíciles como chocolate y café.

Las peores cápsulas de detergente para la ropa

Arm & Hammer 4-in-1 Power Paks

Opinión de CR: Las Power Paks 4 en 1 de Arm & Hammer son uno de los detergentes más baratos de nuestras calificaciones. Pero estarás tirando tiempo y dinero por el desagüe. A este detergente le cuesta eliminar incluso las manchas más básicas como la hierba y la suciedad (jardineros, tengan cuidado). También fracasa en nuestras pruebas para eliminar manchas de chocolate y café. Además, el polvo del interior no rinde bien en agua dura y no permite tratar previamente las manchas antes de lavarlas.

Las peores hojas de detergente para la ropa

Tru Earth Eco Strips

Opinión de CR: Si bien aplaudimos los esfuerzos para hacer que los productos de lavandería sean más respetuosos con el medio ambiente, encontramos que el rendimiento de limpieza de Tru Earth Eco Strips es profundamente decepcionante. Sus puntuaciones en la eliminación de manchas difíciles (grasa corporal, suciedad, café y hierba) fueron bajísimas, y sus calificaciones en la eliminación de aderezos para ensaladas, chocolate y sangre no fueron mucho mejores. La mayoría de los miembros de CR que ofrecieron reseñas del producto dijeron que no los recomendarían. Si estás buscando una solución de lavandería liviana, compacta y respetuosa con el medio ambiente, tendrás que seguir investigando.

Cómo Consumer Reports prueba los detergentes para la ropa

