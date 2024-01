Mariana Seoane pone un alto a los rumores de infidelidad con un músico

Vaya revuelo causaron los señalamientos en contra de la cantante y actriz Mariana Seoane luego de que estos la tacharon de ser la presunta amante de un famoso músico. A solo unos días de volverse el blanco de críticas, la famosa decidió salir a responder con un contundente mensaje.

Recordemos que fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la influencer y fundadora de Grupo Aroma, Tere Delgado, aseguró que la mexicana fue la amante de su ahora exesposo, Rafael N.

Cabrera recalcar que el nombre de dicho músico se encuentra en boca de todos porque actualmente enfrenta un proceso legal por supuesto abuso a una menor.

De acuerdo con Tere Delgado, Mariana Seoane ha defendido a Rafael de las acusaciones en su contra debido a la presunta relación que tienen:

“Me queda claro que está defendiendo al hombre, o sea, no está defendiendo a su amigo. Está defendiendo al hombre. Yo sé y tengo la seguridad. Ellos siempre estuvieron juntos. Yo lo sé. Cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación, Mariana y Rafael”, sentenció la creadora de contenido.

No pasó mucho tiempo antes de que estas declaraciones llegaran a oídos de la propia intérprete, lo que desató su tan esperada respuesta en un breve pero contundente mensaje a través del comunicador.

“Mariana Seoane me mandó un mensaje. Dice que eso no es cierto y que la señora está ardida porque las cosas no le han salido y que por eso la están atacando a ella”, expresó el conductor.

Con respecto al cuestionamiento de Tere Delgado sobre su poca empatía con la presunta víctima de Rafael N, Seoane se mantuvo al margen.

“Que lo defienda, pero que no minimice la situación por la que está pasando mi hija, y ¿cómo ella se atreve a decir que las feministas son mentirosas y locas? ¿Cómo es capaz que ella con tanta normalidad pueda decir eso?, o sea, no lo entiendo”, dijo la influencer en su momento.

Seguir leyendo:

• Mariana Seoane podría recurrir a la inteligencia artificial para lanzar una canción con Juan Gabriel

• Mariana Seoane confiesa que acabó su relación por mensaje de WhatsApp | VIDEO

• Mariana Seoane confiesa que Luis Miguel le ayudó a superar una dolorosa ruptura | VIDEO