Santiago Giménez pidió disculpas por su bajo rendimiento con la Selección de México

El delantero Santiago Giménez en estos momentos se encuentra en dos momentos futbolísticos distintos. En Europa, con el Feyenoord es el máximo goleador del fútbol neerlandés con 19 goles anotados en 17 encuentros. Pero en la Selección de México no ha podido demostrar ese mismo nivel y tiene en su cuenta dos penales fallados.

El ex canterano del Cruz Azul sabe que debe recuperar la confianza de la camiseta verde y por eso aseguró que en la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos, está 100% enfocado en tener su mejor actuación con su selección nacional para quitar las dudas que hay.

“Creo que es un gran año para la Selección Mexicana. Siento que he dejado a deber un poco y quiero darle vuelta a esa falta de mostrarme, porque al final siento que me han dado oportunidad y no lo hecho como con el Feyenoord”, dijo Giménez para una en entrevista a MVS Deportes.

Actualmente, Santiago Giménez es uno de los delanteros más completos del fútbol neerlandés y por eso varios equipo importantes están interesados en adquirirlo en este mercado de fichajes o en el verano. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Una de las cosas que resaltó el delantero mexicano es que una de sus principales misiones es dejar todo dentro de la cancha con la camiseta verde de la selección mexicana y que no le importa ser titular o suplente, solo quiere aportar en los partidos.

“Yo puedo decirte que voy a dejar todo por este equipo, por este país, y juegue o no juegue, siempre vas a encontrar un gran líder y un gran compañero, porque yo lo que quiero es que México gane y sentirme orgulloso del equipo al que represento”, comentó el delantero del Feyenoord.

Rendiminto de Santiago Giménez con México

Desde que hizo su debut como futbolista profesional, Santiago Giménez ha demostrado que tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores delanteros del mundo y desde su llegada al viejo continente lo ha demostrado. Ha marcado 75 goles, en los que cuatro de ellos han sido con El Tri.

Los goles con el combinado que dirige Jaime Lozano han sido contra las selecciones de Chile, Nigeria, Haití y Panamá. Se pudiera decir que su tanto más importante con el tricolor fue contra los Canaleros en la final de la Copa Oro para darle la victoria a su combinado.

Desde que llegó al Feyenoord, Santiago Giménez ha podido demostrar que puede ser un delantero que puede estar en cualquier equipo de Europa. (Foto: MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP vía Getty Images.

“Es indescriptible, lo único que siento es amor y pasión por los que siempre están, primero es Dios, mi familia y la gente que hoy vino, 75 mil personas y había que darles esta Copa”, confesó el jugador.

