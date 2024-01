Sofía Vergara destapó detalles sobre su divorcio con Joe Manganiello: “Estoy lista para ser abuela, no madre”

A varios meses de poner fin a su matrimonio con el actor Joe Manganiello, la colombiana Sofía Vergara está lista para compartir más detalles sobre los motivos que terminaron por disolver su romance, y prueba de ello son las declaraciones que emitió durante su más reciente visita al programa español “El Hormiguero”. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una charla frente a decenas de espectadores, la actriz que protagoniza la serie de Netflix “Griselda” reveló que la noticia de su separación y las especulaciones que se generaron a su alrededor no fueron “tan malas” como las imaginó.

“Estás ahí fuera, en el ojo público, y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas (…) No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”, dijo Sofía Vergara.

Y aunque en un principio la estrella de “Modern Family” y su ahora es pareja intentaron mantener desconocido el motivo de su separación, hoy la histrionisa se siente más preparada que nunca para hablar al respecto.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé“, contó al presentador Pablo Motos. “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”.

Para concluir su intervención, Sofía Vergara aseguró que no se opone a darle una nueva oportunidad al amor. Sin embargo, dejó claro que la persona con la que decida iniciar una relación “tiene que venir con hijos incluidos”.

Cabe recalcar que desde hace varias semanas a Sofía Vergara se le ha sido vinculada sentimentalmente con el cirujano ortopédico Justin Saliman tras ser captados en varias salidas juntos. A pesar de ello, la famosa no ha confirmado dicho rumor.

