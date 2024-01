Tianeptina, la sustancia usada como droga que encendió las alarmas en EE.UU.

En medio de una epidemia de adicción al fentanilo, en Estados Unidos se enciende otra alarma por una sustancia que está siendo usada como droga: la Tianeptina, también conocida como “heroína de gasolinera”, según informa The New York Times en un reportaje especial.

La tianeptina es vendida como suplemento alimenticio que promete estimular el estado de ánimo, además de ayudar a los consumidores a concentrarse. A diferencia de otras sustancias que crean adicción, esta se vende en tiendas de conveniencia, gasolineras y tabaquerías.

Además se suele incluir en fármacos sintéticos y sustancias derivadas de plantas. Estos fármacos se usan en países como Rusia e Indonesia para regular el ánimo, pero en nuestro país no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

“La tianeptina es una amenaza emergente”, afirmó Kaitlyn Brown, directora general de America ‘s Poison Centers, que representa a 55 centros de todo el país, recolectando datos de los mismos.

Por los efectos que se han observado en las personas que la consumen, en algunos estados como Florida, Míchigan y Ohio, se ha prohibido o restringido su uso y comercialización.

Cabe señalar que ya se han registrado sobredosis y muertes relacionadas por su consumo, por lo que la FDA emitió en noviembre una alerta nacional sobre la tianeptina en general, y especialmente sobre los suplementos Neptune’s Fix que contienen dicha sustancia.

La “heroína de gasolinera” se comercia de distintas formas, polvo, líquido, de acuerdo con la FDA “se vende de manera ilegal con el argumento de que mejora las funciones cerebrales y trata la ansiedad, la depresión, el dolor, el trastorno por consumo de opioides y otras afecciones”.

En un universo de complementos alimenticios, la FDA observa los que se ofrecen, prohibiendo que se comercien como medicamentos, pero sin evaluar la seguridad o eficacia. En el caso de tianeptina ha dicho que no puede siquiera considerarse un producto de este tipo.

¿Qué es la tianeptina? Un fármaco desarrollado por investigadores franceses en la década de 1960 como antidepresivo. Su uso en dosis bajas se permite en muchos países de Europa, Asia y Latinoamérica.

Sin embargo, en dosis más altas funciona como los opioides, causando euforia de corta duración. Esto ha provocado que algunas personas la consuman como alternativa a las drogas callejeras como el fentanilo y la metanfetaminas.

La adicción

The New York Times presentó el caso de un hombre identificado como Eric, quien comenzó a sentirse mal cuando llegó a una junta escolar, tuvo que ir a su carro, pero allí se desvaneció, su esposa le cuestionó “qué se había metido”, pues acababa de salir de rehabilitación.

Los médicos de urgencias trataron de reanimarlo y le preguntaron a la mujer qué había consumido, a lo que ella les mostró la botella, pero los profesionales desconocían qué era.

Eric contó que al terminar su ciclo de rehabilitación se sentía algo bajo del ánimo, así fue como un vendedor de una tabacalera le recomendó el producto, pues el joven de 26 años no quería tomar medicamentos contra la depresión o ansiedad.

Al ser vendido en una tienda no creyó que fuera tan malo, pero al poco tiempo se dio cuenta de que no podía dejar de consumir el producto, hasta que colapsó. Antes de ello su energía mermó, al grado de ya no poder ni acudir al gimnasio.

Intentó dejarlo, pero el síndrome de abstinencia se hizo presente. Logró recuperarse de aquel episodio y vivió para contarlo, pero también existen casos de personas que no tuvieron la misma suerte.

