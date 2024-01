Andrea Meza seduce al público con una sensual ‘selfie’ frente al espejo

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo de infarto, así es como se dejó ver recientemente la ex Miss Universo Andrea Meza en una publicación que la volvió el tema de conversación en redes sociales. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su perfil oficial en Instagram, la presentadora de “Hoy Día” publicó una inesperada historia con la que derrochó sensualidad y elegancia, mientras de paso daba una cátedra de estilo.

El modelito en cuestión se trató de un ajustadísimo vestido tipo “tubo” en color rojo que acentuó sus curvas y evidenció sus atributos gracias al pronunciado escote de la parte superior.

Andrea Meza | Foto: Instagram @andreameza Crédito: Cortesía

A la par de su vestuario, Andrea Meza portó un maquillaje glamoroso con sombras neutrales y labios nude que combinaron con el tono de su melena. Asimismo, el corte estilo “long-Bob” que estrenó recientemente se convirtió en la estrella del show.

No pasó mucho tiempo antes de que sus fanáticos de hueso colorado retomaran la imagen para difundirla en la plataforma. Como resultado, la ex reina de belleza se volvió el blanco de piropos en los que su comunidad digital apreció los atributos que la llevaron a coronarse como Miss Universo en el año 2020.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante el año que la famosa conquista las redes con alguno de sus looks. Y es que recientemente dio cátedra de estilo con un look tipo ‘cowgirl’ para la celebración de cumpleaños de su amigo y compañera Carlos Adyan.

En ese entonces optó por un croptop estampado en blanco y negro amarrado a la cintura que dejó a la vista un bralette. Una falda larga de mezclilla, sombrero y botas vaqueras café son otros de los accesorios que la hicieron lucir despampanante.

