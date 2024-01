La Opinión Hoy: En las Chivas, ahora se habla inglés

El fichaje más sonado de la temporada en la Liga MX no es el de una gran estrella del firmamento futbolístico internacional, sino el de un joven seleccionado estadounidense de 20 años y que fue fichado por las Chivas del Guadalajara, dejando ya muy atrás su tradición de fichar a jugadores solo nacidos en México.

El Rebaño sagrado se ha hecho de los servicios de Cade Cowell Maldonado, cuya madre es de ascendencia mexicana, sin embargo, él prácticamente no habla español, así fue recibido por su nuevo equipo.

Nació en Ceres, California y llega procedente de San José Herculex, además cuenta con la marca de ser el jugador más joven en disputar 100 partidos en la MLS.

El club tapatío fue enfático en que esto no rompe con la tradición de que en Chivas solo jueguen futbolistas mexicanos argumentando que su madre lo es y eso lo convierte en un jugador elegible para el Guadalajara, eso sí, pese a no romper con la tradición la polémica en tierras Tapatías y en todo México donde hay aficionados de las Chivas ha sido altísima porque los juristas no pueden aceptar que haya un jugador del rebaño que milite en otra selección que no sea el Azteca.

¿Será este primer paso para que Chivas decida recurrir a jugadores extranjeros para mantenerse en la élite del fútbol mexicano? Esto solo el tiempo lo dirá.

El medio Fox Sports fue el encargado de difundir dicha información. El portal señala que dichas negociaciones ya se manejaban tiempo atrás. Los avances con el pasaporte de Cade Cowell sustentaron mucho más esta posibilidad.

“Nuestro compañero Rodrigo Camacho adelanta para FOX Sports esta información, que le ha sido confiada por gente cercana a las negociaciones, mismas que datan de hace un par de semanas entre las directivas de Chivas y del San José Earthquakes de la MLS, club en el que el delantero de 20 años ha hecho toda su carrera profesional”, explicó el portal

Sin embargo, a través de las redes sociales circula una entrevista que le realizó Lizzy Becherano para la MLS a Code Cawell. En ella el delantero de 20 años dejó una frase fuerte: “Honestamente no tengo mucha conexión (con México). Solo he viajado para jugar fútbol”.

Esta declaración y el interés de las Chivas de Guadalajara abre un gran debate. ¿El Rebaño Sagrado es el club de los mexicanos o el equipo de los jugadores con documentación mexicana? Aunque son opciones similares, ambas tienen connotaciones muy distintas.

