Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 17 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 79,999 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,469,062 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 79,999 me gusta. “I have not been this nervous, excited, scared and thrilled to share something with you in years!! The story of the journey from This Is Me…Then to This Is Me…Now is the most personal thing I’ve ever done. The musical experience continues February 16 when This Is Me…Now the album drops and This Is Me…Now: A Love Story, my new Amazon Original, is streaming on Prime Video. Watch the trailer…NOW.”, escribió en su publicación.

2- Thalia: 69,761 Likes

Seguido de J Lo tenemos Thalia (@thalia), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 21,253,661 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 69,761 likes de su comunidad. “Antes de que fuera un trend, ya yo era #coquette #Thalia”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Chiquis Rivera: 43,447 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 5,930,962 followers. En su última publicación, Chiquis Rivera ha recibido un total de 43,447 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “First 2024 -Story time! 1.) Bathroom selfie last Saturday at the Cheesecake Factory. Damn! I’m craving their Thai lettuce wraps. Went twice for them, back to back. Lol (Johnny gave me the sweater I’m wearing for Xmas, I love it.) 2.) Un video de cuando era asistente personal de la legendaria @jennirivera cuando ella iba empezando. Hacia un poco de todo; tomaba video, vendía mercancía, le tomaba las fotos de Polaroid para sus fans, la vestía, le hacía los rizos, le planchaba su ropa, era la que cobraba y pagaba etc. Unos de los mejores momentos de mi vida. #PowerTeamForever 3.) Giving Omi a hug before she went into surgery. She was nervous, and I just wanted to make sure she knew I was there for her right before she went it. (Btw, she’s a big booty bitch now lol) 4.) Una mensajito que me dejo Emilio en el carro. 5.) Emilio feeding me right after my surgery because I couldn’t lift my arms, and could only eat jello! Man, I was sooooo hungry! I think that was the worse part, not being able to eat real food until the next day. Haha 6. Solo una foto bonita de Emilio y yo antes de salir de la casa por la primera vez después de mi cirugía. Thank you for taking care of me, babe. (He even showered me guys!!) I love you. 7. Pancho Marín- @kingpanchomarin thinking he owns my damn bed, and only weighs 10lbs! 8. Cómo buena Mexicana, comprando mis dulces favoritos en TJ. Cognitive dissonance at its finest! 9. Here I am enjoying my favorite candy, that I know isn’t so good for me, but I love it. (Cognitive dissonance) Todo con medida, cuz you still gotta live a little. 10. Mi sobrina hermosa! Que come tan rico, como su tía Chiquis! That’s my niece!! ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Natti Natasha: 26,465 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,213,325 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente cosechó 26,465 likes. “Las redes sociales deberían de unirse más en lo positivo y a lo negativo no darle tanto valor. Hay mucha gente incluyéndome, que queremos seguir adelante, creciendo y verlos superarse a todos lo que desean crecer, pero a veces los destruyen moralmente solo porque ellos mismos se sienten de esa manera. Ayudemos a seguir sumando y no restando. Gracias @enriquesantos por la oportunidad de hablarle a tu gente. #NASTYSINGLES ”, escribió en ella.

5- Adamari López: 16,643 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,984,120 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 16,643 me gusta. “A mi también me tocó caer ¿cuál pregunta creen que no adivine? .y @gabi1972a @pamecambremakeup #Stylist @luciaroblesss”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: