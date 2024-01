Periodistas españoles se enfurecen por Lionel Messi haber ganado premio The Best

Lionel Messi se volvió a consagrar con el premio The Best al Mejor Jugador del Año 2023, galardón número tres en su cuenta personal, el cual no fue muy bien recibido por algunos sectores del mundo, especialmente uno de ellos los medios de comunicación, en donde algunos periodistas se mostraron indignados y decepcionados con la elección del astro argentino en la ceremonia organizada por la FIFA anualmente.

Periodistas con apega hacia Cristiano Ronaldo quienes abiertamente se mostraron con un pensamiento diferente a lo que representó Lionel Messi en su época de jugador del Fútbol Club Barcelona, se manifestaron luego de que Messi fuera elegido por encima del noruego estrella del Manchester City, Erling Haaland y de su ex compañero de equipo en el París Saint Germain, el francés Kylian Mbappé.

Uno de los primeros en reaccionar fue Edu Aguirre integrante del equipo del programa Chiringuito TV, quien estuvo presente en la redacción al momento del anuncio y se filmó en el momento en el que el rosarino fue consagrado con su tercer FIFA The Best.

En España no se aguantaron con Messi y la FIFA

“Que son los candidatos. ¿Pero quién lo ha ganado? Son los candidatos esos”, comentó en un instante de confusión. Cuando se dio cuenta que Messi era el ganador, comenzó con unos aplausos seguido de una frase: “Ni se esconden ya. Qué vergüenza tío. Qué broma, ¿de verdad? No vale la pena, no me jodas. Da igual quién se lo merecía”.

Otro comunicador que no se hizo esperar a la hora de expresar su descontento con el nuevo galardón de Messi, fue Tomás Roncero quien explicó por qué en su opinión es injusto que Lionel se haya quedado con el premio al Mejor Jugador del Año 2023.

“Ni Messi, que de hecho no ha ido, pensaba que podía ganar este premio este año. La FIFA dice que ‘después del Mundial de Qatar’ pero el Mundial no entra. Se lo han dado como homenaje y por el peloteo. Out, out, out. The Best eres un desastre. Vergüenza me das. The Best eres The Last (el último, en español)”, confesó el periodista antes de retirarse de la cámara. Pocos segundos más tarde, Francisco Carrasco también dio su opinión: “No ha salido de ninguna gala con cara de campeón. Se ha quedado blanco”.

Diego Casals fue otro de los periodistas que también mostró su descontento con el premio ganado por Lionel Messi, en forma de pregunta.

“¿Qué más tiene que hacer Haaland para ganar una distinción como esta?”, consultó al aire. Acompañado por un colega noruego, el nórdico también hizo uso del sarcasmo para hablar del tema. “Caminar en la luna. No sé, algo así. Ha hecho todo lo posible. Así que caminar en la luna es lo que necesita hacer Haaland para ganar un premio”, lanzó Jonas Adnan.

Por esta razón Messi ganó el trofeo a Haaland

En esta edición lo más curioso y llamativo fue el resultado final de las votaciones, las mismas que culminaron en el empate en 48 puntos entre Messi y el delantero del Manchester City, mientras que Mbappé sumó 35 unidades.

En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

La Pulga, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, ha conseguido un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) marcando una diferencia del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

