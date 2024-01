Iker Casillas cuestionó bastante fuerte a los premios FIFA The Best que ganó Lionel Messi

Luego de una reñida y bastante disputada votación, Lionel Messi consiguió conquistar una vez más el premio The Best que otorga la FIFA como el Mejor Jugador del Año 2023. Con estos resultados varias personalidades del mundo del fútbol mostraron su claro descontento y decepción con los resultados que otorgaron como ganador al jugador ariete del Inter Miami de la Major League Soccer.

Uno de los que se mostró bastante enfático a la hora de criticar y señalar el resultado donde Messi culminó en el primer lugar, fue nada más y nada menos que Iker Casillas, quien en vida fuera capitán y jugador del Real Madrid y de la Selección Nacional de España y tuvo un tiempo bastante aceptable con el FC Porto de Portugal; en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Casillas sentenció lo siguiente:

“Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, ¡buenas noches!”, escribió.

Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches! — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 16, 2024

Anteriormente, también apuntó estar totalmente en contra del 11 ideal de la temporada que se anunció durante la gala. En el arco el elegido fue el belga Thibaut Courtois. En la defensa quedaron tres jugadores del Manchester City, como los británicos Kyle Walker y John Stones y el portugués Rúben Dias. En la zona de los centrocampistas, en cambio, quedaron el portugués Bernardo Silva, el ingléss Jude Bellingham y el belga Kevin De Bruyne. Para cerrar, un poker de miedo: el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland, el francés Kyliam Mbappé y el brasileño Vinicius Jr.

“1-3-3-4. No es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. Es el nuevo sistema de juego de fútbol!!. Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10″, arremetió Iker.

Vale destacar que esta no es la primera vez que el español apunta contra la gala de la FIFA The Best. El año pasado, donde varios representantes albicelestes fueron premiados, como Lionel Messi (mejor jugador), Emiliano ‘El Dibu’ Martínez (mejor arquero), Lionel Scaloni (mejor entrenador) y Carlos Tula Pascual (en representación de la hinchada argentina). En aquella ocasión el ex arquero español señaló: “Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol”.

1-3-3-4

No es un número de lotería.

No es el código de teléfono de un país.

No es la clave de mi iPhone.

Es el nuevo sistema de juego de fútbol!!

Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10

🤷🏻 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 15, 2024

Luego de las palabras de Casillas en las redes sociales, varios usuarios fijaron posición contra Casillas al recordarle cómo fue su votación para el Balón de Oro en 2012, temporada en la que el capitán de la selección argentina se destacó con 91 goles en 69 encuentros. En esa oportunidad el portero español votó para el primer lugar a Sergio Ramos. Luego apostó por el portugués Cristiano Ronaldo y cerró en tercer lugar con Xavi.

La elección de Messi como ganador por encima de la gran temporada 2023 de Erling Halland donde ganó todo, tampoco fue bien vista en Noruega. Por ejemplo, el Norsk rikskringkasting (NRK) habla de “un escándalo”, término también utilizado por el Dagbladet. Verdens Gang, otro de los periódicos del país nórdico, tituló como “Todo falso”.

El periodista de The Times, Martyn Ziegler, en su cuenta de la ex red social del pajarito también fue contundente al comentar: “Lionel Messi, nombrado jugador del año de la FIFA 2023. Una decisión muy extraña: debería haber sido Erling Haaland”.

En 2023, Messi y Mbappé ganaron el título de la liga francesa con el Paris Saint Germain, pero el club decepcionó en la Liga de Campeones y la Copa de Francia, eliminados en la ronda de octavos de final de ambos torneos. Haaland, por su parte, fue parte de un Manchester City que completó un triplete de títulos, incluyendo el de la Liga de Campeones, un año de sueños cumplidos para el joven jugador.

Hay que recordar que al momento final de la votación hubo un empate a 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino fue elegido como el ganador del trofeo por recibir la mayoría de los votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Sigue Leyendo:

Jaime Lozano le abre las puertas de la Selección de México a “Chicharito” Hernández

Despiden a Mourinho: El DT de la Roma fue cesado y Daniele De Rossi tomará el cargo

River Plate inaugura academia de fútbol en los Estados Unidos