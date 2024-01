¿Por qué Lionel Messi ganó el The Best si terminó empatado con Erling Haaland?

Lionel Messi continúa haciendo historia en el mundo del fútbol a nivel internacional y luego de haber pasado tiempos complicados en el París Saint Germain de Francia para ahora estar en las filas del Inter Miami de la Major League Soccer, el astro argentino simplemente no se detiene a la hora de coleccionar premios, trofeos y galardones.

El joven oriundo de Rosario obtuvo por tercera ocasión el premio The Best, reconocimiento otorgado que entrega la FIFA al mejor futbolista del mundo del año 2023; ‘La pulga’ como se le conoce a Messi, derrotó a los otros dos finalistas, el noruego del Manchester City Erling Haaland y el francés y ex compañero de Leo en el PSG, Kylian Mbappé, los mismos jugadores que derrotó meses atrás en la gala del Balón de Oro cuando el ex jugador del FC Barcelona ganó su octavo trofeo.

Messi no hizo acto de presencia a la gala The Best, de igual forma que los otros finalistas en el evento que se llevó a cabo en el teatro Hammersmith Apollo en Londres; hay que recordar que el premio no tomó en cuenta la Copa del Mundo Qatar 2022, dicho evento culminó hace 13 meses y por el contrario sí se tomaron en cuenta los logros luego de dicho campeonato mundial hasta el 20 de agosto.

Messi, Haaland y Mbappé finalizaron como finalistas al premio en una votación que estuvo compuesta por directores técnicos, capitanes de selecciones nacionales y un grupo selecto de periodistas y fanáticos vía online.

Lo llamativo y curioso de esta edición fue que el primer lugar culminó en un empate a 48 puntos entre Lionel Messi y Erling Haaland, mientras que Mbappé llegó a 35 unidades; para resolver el primer lugar, la FIFA informó que el argentino sería el ganador del trofeo por haber recibido más votos de capitanes.

¿Cómo se resolvió el empate entre Messi y Haaland?

De acuerdo con el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al finalizar las votaciones quedan empatados en las generales, se desempata con el jugador que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, logró un récord en los premios The Best y con tres premios (2019, 2022 y 2023) consiguió poner más distancia con el portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 partidos, consiguió hacerse de 24 goles y ganó dos campeonatos: la liga francesa (con Paris Saint Germain) y la Leagues Cup (con Inter Miami).

Durante ese lapso de tiempo, Haaland marcó 34 goles en 41 partidos y se coronó campeón en cuatro ocasiones con el Manchester City (Premier League, FA Cup, Liga de Campeones de Europa y Supercopa de Europa) y Mbappé por su parte consiguió anotar 27 dianas en 28 partidos, con dos títulos en su haber.

Erling Haaland missing out to Leo Messi for The Best on a tiebreaker 😐 pic.twitter.com/P9XllKT0Jp — B/R Football (@brfootball) January 16, 2024

¿Por qué los finalistas no asistieron a la gala?

Messi prefirió seguir preparándose en la pre temporada con el Inter Miami que se lleva a cabo en Estados Unidos, Haaland se mantiene en proceso de recuperación de una lesión y Mbappé declinó la invitación.

El capitán del seleccionado argentino también fue incluido en el 11 ideal de The Best, que organizan la FIFA en conjunto de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, y de esta manera consiguió estar en dicho equipo un total de 17 veces; para ser parte de este 11 inicial son los propios futbolistas quienes ejercen su derecho al voto, un hecho inédito en la historia. La formación ideal incluyó al arquero belga Thibaut Courtouis.

En la línea defensiva fueron elegidos los ingleses John Stones y Kyle Walker y el portugués Rúben Dias. Los centrocampistas contaron con la presencia del portugués Bernardo Silva, el inglés Jude Bellingham y el belga Kevin De Bruyne. La delantera se conformó con Haaland, Mbappé, Messi y el brasileño Vinicius Jr.

