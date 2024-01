Lionel Messi se quedó con el The Best 2023 y ya es el máximo ganador histórico del premio

Lionel Messi fue reconocido como el ganador del premio The Best 2023 este lunes durante la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio Eventim Apollo de Londres y en donde el astro argentino se impuso en las votaciones ante el noruego Erling Haaland del Manchester City y al frances Kylian Mbappé del París Saint-Germain.

Tal y como ocurrió en la premiación del Balón de Oro 2023, Lionel Messi se quedó con el trofeo tomando en cuenta su conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022 con la Selección de Argentina, dejando atrás el triplete conseguido por Haaland con el Manchester City al ganar la Premier League, la Copa de Inglaterra (FA Cup) y la Champions Legue.

Es la tercera vez que gana el premio The Best al Mejor Jugador del Año en la carrera de Lionel Messi, quien no viajó a la ceremonia al estar en plena pretemporada con el Inter Miami. La máxima estrella argentina ya los había recibido en el 2019 cuando todavía era jugador del FC Barcelona y luego en el 2022 ya en su etapa con el PSG.

#TheBest Lionel Messi fue elegido por la @FIFAcom como el mejor jugador de la temporada 2023.



¡Felicitaciones, capitán! Siempre THE BEST 🇦🇷 🐐 pic.twitter.com/shD7ovFVwC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) January 15, 2024

Con su tercer trofeo The Best, que aumenta un ya impresionante palmarés encabezado por su Copa del Mundo y los ocho Balones de Oro, Lionel Messi deja atrás al portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski, quienes lo habían ganado un par de ocasiones cada uno.

Adicionalmente, Lionel Messi fue incluido en el 11 ideal del 2023 en los Premios The Best, siendo la vez número 17 de forma consecutiva que el astro argentino dice presente en este equipo ideal que se arma con los mejores jugadores de la temporada.

Además de Messi, el 11 ideal de los premios The Best quedó conformado por Thibaut Courtois (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City), John Stone (Manchester City), Rubén Dias (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

El francés Thierry Henry anuncio a Lionel Messi como ganador del premio The Best 2023 al Mejor Jugador de la temporada durante la ceremonia que se realizó en Londres. (Kate Green/Getty Images)

Otros ganadores

Pep Guardiola se quedó con el galardón The Best al Mejor Entrenador del Mundo en 2023 luego de los éxitos conseguidos al frente del Manchester City con el que ganó el triplete coronándose en la Premier League, la Copa de Inglaterra (FA Cup) y la Champions League, torneo que ganó por primera vez desde su salida del FC Barcelona en el 2012.

El director técnico español de 52 años, que consigue por primer vez en su carrera el premio The Best, se impuso en las votaciones ante los italianos Simone Inzaghi del Inter de Milán y Luciano Spalletti que condujo al Nápoles a conquistar la Serie A rompiendo con una sequía de títulos en el campeonato italiano que se extendió por más de 30 años.

Por su parte, el guardameta brasileño del Manchester City, Ederson, se quedó con el premio The Best al Mejor Portero del 2023 en una temporada en la que lo ganó todo con los Citizens. El sudamericano se impuso en las votaciones ante el belga Thibaut Courtois y al marroquí Bono.

