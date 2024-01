Presidente del PSG explicó por qué no hubo homenaje para Lionel Messi luego de ser Campeón del Mundo

El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, tuvo declaraciones recientes sobre la estrella argentina Lionel Messi, quien en su momento visitó y defendió los colores del club parisino.

En las palabras de Al-Khelaifi hubo muchos elogios, pero también se dio espacio para la critica del hoy en día jugador del Inter Miami en la Major League Soccer, quien en su momento expuso su malestar luego de salir del equipo francés a mediados del año pasado para poner rumbo hacia los Estados Unidos.

Palabras fuertes del Presidente

“Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, comentó el dirigente qatarí en una entrevista en un episodio del podcast (Rothen s’enflamme) del ex futbolista Jerome Rothen (quien de usualmente se le ha visto siendo crítico del jugador nacido en Rosario) publicado en RMC Sport.

“Eso no es el respeto. No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos”, insistió Al-Khelaifi.

Messi siempre fue firme y claro en afirmar que en su estancia en París “no le había ido bien” y que la decisión de fichar por el Inter Miami se debió, entre otras cosas, a motivos familiares.

Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro también fue enfático en señalar el “cotidiano a nivel deportivo” del PSG y la falta de consideración tras su coronación en el Mundial de Qatar, ya que fue el único campeón en no ser homenajeado por su club en ninguno de los partidos oficiales; únicamente ocurrió algo similar en una práctica del equipo y fue un acto sencillo.

Sobre lo antes mencionado por el astro argentino, Al-Khelaïfi respondió diciendo que “no celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara”.

Fueron dos temporadas en las que Messi estuvo en el elenco parisino, y su principal objetivo no pudo se concretado, el cual era ganar su primera UEFA Champions League a pesar de estar jugando al lado de grandes figuras de primer nivel como el francés Kylian Mbappé y su ex compañero de equipo en el FC Barcelona, el brasileño Neymar, con quienes formó un tridente ofensivo de ensueño.

La situación solo se tornó peor cada vez que los fanáticos parisinos pitaban, silbaban y señalaban a Messi como el responsable del mal andar del Paris Saint Germain en la liga local y especialmente en la Champions League.

Grandes números del argentino

En la estancia de Messi en Francia, pudo conseguir dos campeonatos de la Ligue 1, además de una Supercopa de Francia, pero el equipo no tuvo el rendimiento esperado a largo plazo.

Sin embargo, Messi estuvo a la altura y sus números así lo reflejan donde acumuló un total de 75 partidos en donde consiguió anotar un total de 32 goles y repartió 35 asistencias, siendo un jugador clave para el esquema del PSG.

Luego de ganar su primera Copa del Mundo en Qatar 2022, se pensó que Messi renovaría con el Paris Saint Germain pero finalmente esto no sucedió y fue vital el peso familiar para la nueva etapa en la carrera del jugador argentino, quien luego de no poder regresar al FC Barcelona, decidió fichar con el Inter Miami de David Beckham para un proyecto a largo plazo y poder evolucionar mucho más la Major League Soccer dentro y fuera del campo de juego.

