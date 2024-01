A pocos meses de dar a luz, Rihanna presume su figura en un body pegadito

La cantante nacida en Barbados, Rihanna, se ha coronado como una de las artistas más queridas por el público gracias a su talento y belleza que la ha acompañado desde el inicio de su carrera.

Este último atributo se ha visto potencializado ante la mirada de sus fans tras haberse convertido en madre de un niño año 2022 y luego de una pequeña en agosto del 2023.

Prueba de ello es su más reciente look de noche para una salida nocturna a un lujoso restaurante ubicado en Santa Mónica. Y es que la intérprete de temas como “Umbrella”, “This is what you came for” y “Work” demostró que cuenta con una figura de impacto a solo unos meses de dar a luz.

El modelito en cuestión estuvo compuesto por un pantalón de mezclilla azul con agujeros que acompañó con un ajustado corsé fucsia con paneles de encaje que acentuó su cintura y vientre plano.

Para elevar la propuesta, Rihanna agregó unas sandalias de tacón brillantes, accesorios plateados una gorra de béisbol y un gran abrigo negro con cuello de piel.

Otro de los detalles que se robó el show fue la larga melena rubia que lució en compañía de un maquillaje impecable en colores neutros, cortesía de los productos de su línea de maquillaje, Fenty Beauty.

No pasó mucho tiempo antes de que las imágenes de la famosa se vitalizaran en plataformas como Instagram y X, donde se convirtió en el blanco de piropos por parte de sus fanáticos de ‘hueso colorado’.

“Su estilo es icónico, la amo”, “Ella es la reina del streetwear”, “Quiero todo lo de su look”, “Preciosa la reina Riri”, “Así o más bella”, “Cada día está más hermosa” y “Adoro este color de cabello en ella”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Así es la pintoresca y sencilla casa de Rihanna que es alquilada en Barbados a través de Airbnb

• Rihanna sube la temperatura, al modelar un conjunto de lencería en color rosa

• Rihanna y A$AP Rocky celebran fiestas navideñas en Aspen