Alicia Villarreal puso un alto de una vez por todas a las críticas sobre su peso

Al ser una de las mayores exponentes del género grupero en México, la cantante Alicia Villarreal ha estado sujeta a las miradas y opiniones del público. Y aunque la famosa se ha mantenido al margen de las polémicas, optando por hacer caso omiso a las críticas; recientemente la historia cambió.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” decidió poner un alto contundente a aquellos detractores que la han llenado de críticas con respecto a su físico, específicamente su peso.

“Ya estoy en una edad en la que, de verdad, ya no me importa eso”, sentenció Villarreal en un encuentro con varios medios de comunicación. “Ya me cansé de estar a dieta, ya me cansé de hacer todo tipo de ejercicio”.

Sin embargo, para Villarreal esta clase de comentarios no son nada nuevo. Recordó la ola de señalamientos que obtuvo tras dar a luz a su hija Melanie, fruto de su relación con el actor Arturo Carmona.

“Cuando a mí me tocó, me tocó muy duro yo apenas tenía 15 días de que había nacido mi hija y entonces era de ‘sí, cachetona, ¿otra vez embarazada?’”, recordó durante la charla.

Si bien afirmó que debido a las redes sociales ahora es “más difícil” esquivar los comentarios negativos, ella prefiere enfocarse en las cosas que realmente valen la pena. A diferencia de antes, los comentarios sobre su aspecto físico “ya no me quitan el sueño”.

Seguir leyendo:

• Melenie Carmona debuta como cantante y sorprende el parecido con su mamá, Alicia Villarreal

• “Me castigaban porque salía en revistas” dijo Arturo Carmona sobre el fin de su matrimonio con Alicia Villareal

• Así de radiante lucía Alicia Villarreal antes de ser famosa