¡Bienvenido Principito! Así presenta el Club León a Andrés Guardado tras su regreso al fútbol mexicano

El Club León anunció este jueves la llegada de Andrés Guardado al fútbol mexicano, su regreso tras una gran experiencia en el fútbol europeo.

“Había una vez… Un principito y un León”, anunció el club mexicano en redes sociales junto a un video de un niño que luego termina con la presentación del mediocampista con sus hijos.

En sus primeras palabras tras su llegada al club, Guardado comentó lo especial que es para él jugar en el mismo equipo que lo hizo Rafa Marquéz.

“Me motiva ir con este proyecto a León y ayudar con todo lo que pueda. No soy consciente de todo lo que he podido conseguir a lo largo de mi carrera. Cuando pase mi carrera y volteé hacia atrás me sentiré muy orgulloso”, comentó.

El internacional mexicano se marcha tras seis temporadas y media en el Real Betis, sumando 218 partidos oficiales, convirtiéndose así en el jugador extranjero con más partidos oficiales en el Club.

“Todavía puedo ser útil, todavía puedo dar dentro de la cancha y en este caso León me ofreció sentirme útil y sentirme querido en una institución como León. Me fui con ellos porque me demostraron que me querían, pusieron todos los esfuerzos para que vaya. Me demostraron el cariño de sentirme importante”, comentó.

PALABRA DE PRÍNCIPE 🤴@AGuardado18 y sus primeras palabras como jugador de nuestro equipo.



¡Bienvenido al Club León! 🦁#SerFieraEsUnOrgullo 💚 pic.twitter.com/mzb0suTMri — Club León (@clubleonfc) January 18, 2024

La despedida del Betis a Andrés Guardado

El centrocampista mexicano Andrés Guardado deja el Betis, club al que llegó en 2017 y con el que ha sumado 218 partidos, anunció en la tarde de este jueves el club sevillano en un comunicado.

“Guardado, leyenda del Real Betis Balompié, finaliza su etapa en el club”, apunta el escrito del Betis, en el que recuerda que “aterrizó en el club en el verano de 2017 y desde entonces se convirtió en uno de los referentes para la hinchada bética, erigiéndose como uno de los capitanes del equipo”.

El Betis destaca que el “capitán verdiblanco ha sido pieza clave en el crecimiento deportivo de un grupo que ha hecho historia, consiguiendo su clasificación para Europa hasta en cuatro ocasiones en este periodo y alzándose con el título de la Copa del Rey en 2022″.

“El club agradece efusivamente los servicios prestados por el jugador mexicano durante las temporadas en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional”, apunta el comunicado, en el que subraya que “este viernes el club despedirá a su capitán en un acto institucional que se celebrará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol”.

