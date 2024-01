Andrés Guardado estaría cerca de regresar a la Liga MX de la mano del Club León

El Club León quiere dar un golpe sobre la mesa en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y para ello estaría buscando la contratación de Andrés Guardado, quien se convertiría en el fichaje estrella de este segundo semestre de la temporada en el fútbol mexicano.

De acuerdo con un reporte del periodista de Fox Sports México, Paco Montes, el presidente del Club León Jesús Martínez Murguía ya habría hecho un primer acercamiento con la directiva del Real Betis español, actual equipo del experimentado mediocampista mexicano de 37 años.

La Fiera hará su debut en el Torneo Clausura 2024 este miércoles recibiendo a los Tigres de la UANL en un partido reprogramado de la primera fecha del campeonato que se atrasó debido al pedido de los universitarios de cambiar la fecha por sus compromisos durante el pasado mes de diciembre.

El mediocampista mexicano Andrés Guardado ha disputado 12 encuentros con el Betis en lo que va del campeonato español del que ya se han disputado 20 jornadas. (Fran Santiago/Getty Images)

La información sobre la posibilidad de un regreso de Andrés Guardado al fútbol mexicano salió poco después de que el propio jugador revelara que había sostenido una fuerte discusión con el director técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, con quien aseguró no era la primera vez que discutía así.

“No me gusta que se filtren estas situaciones que son internas, pero sí, pasó. Discutimos, fue fuerte, pero no es la primera vez que pasa. En tres años y medio ha habido de todo, ha dado para mucho. Cada uno quiere ganar, queremos lo mejor para el equipo, nada más“, comentó hace unos días el mexicano.

Y es precisamente ese encontronazo que protagonizó con el entrenador del cuadro verdiblanco lo que ha acentuado la falta de continuidad que viene mostrando esta temporada el jugador nacido en Guadalajara, quien considera que todavía puede seguir rindiendo al máximo nivel a pesar de sus 37 años.

Andrés Guardado se estableció en el Real Betis luego de siete temporada aunque en esta presente campaña ha ido perdiendo espacios en el once titular del cuadro andaluz. (Fran Santiago/Getty Images)

Siguiendo los pasos de Rafael Márquez

De concretarse el regreso de Andrés Guardado a la Liga MX con el Club León, el mediocampista mexicano estaría haciendo lo mismo que en su momento hizo Rafael Márquez después de una exitosa carrera en el fútbol europeo, volviendo a casa con la Fiera.

El ex defensor mexicano, actual entrenador del filial del FC Barcelona, jugó con el Club León en el 2012 después de haber brillado con el cuadro catalán en España y un paso por la MLS con el New York Red Bulls. Su regreso a la Liga MX le permitió tomar un nuevo aire y volver a jugar en Europa con el Hellas Verona por una temporada más.

Hay que recordar que Andrés Guardado no juega en la Liga MX desde la 2006-2007 con el Atlas antes de dar el salto a Europa a donde llegó de la mano del Deportivo La Coruña, para luego seguir su camino con el Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis donde ha pasado las últimas siete campañas.

Sigue leyendo:

– El francés André-Pierre Gignac es duda para el estreno de los Tigres de la UANL en el Torneo Clausura 2024 ante el Club León

– Ex jugador del Atlético San Luis es detenido en Argentina luego de que se conociera el suicidio de la mujer con quien vivió durante su estancia en la Liga MX

– ¡Una vergüenza! Afición del Cruz Azul arremetió en contra Martín Anselmi luego de la derrota ante Pachuca en su debut en el Torneo Clausura 2024