Afición del Cruz Azul arremetió contra Martín Anselmi en su debut en el Clausura 2024

El Cruz Azul no tuvo buen comienzo del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el equipo azul perdió el encuentro contra los Tuzos del Pachuca, con un gol del venezolano Salomón Rondón que le dejó un sin fin de reclamos al director técnico Martín Anselmi.

El primer gol de Rondón en la Liga Mexicano llegó gracias a un rebote que le ganó a los jugadores que lo marcaban. La jugada terminó con un disparo desde la pierna zurda al poste derecho del arco defendido por el portero Kevin Mier, quien debutó en ese juego por el equipo azul.

Esa acción inicio el descontento de los aficionados de la Máquina Cementera debido a que Gonzlo Rubén Piovi fue quien abrió el marcador, un error que los aficionados no dejaron en el olvido.

Antes de el silbato final, en las grandas coreaban con todoas las fuerzas a unísonido: “Escobar, Escobar”, esto después de que el paraguayo decidiera abandonar al equipo tras un roce con el nuevo entrenador de Cruz Azul, quien argumentó un comportamiento de indisciplina que podría tener en el torneo.

Uno de los momentos más pesados del encuentro fue cuando el árbitro priniciapl pitó el final del encuentro y el técnico Martín Anselmi caminó rumbo al túnel de vestidores, donde un grupo de fanáticos le lanzó todo lo que tenían a la mano, incluyendo algunas cervezas y el vaso de una bebida, un momento que también fue acompañado de abucheos e insultos.

🗣️ Entre abucheos y vasos de cerveza, así se va Anselmi de su primer partido con Cruz Azul 💢#Futbol #CruzAzul #CruzAzulFC #Clausura2024 pic.twitter.com/VkjcQxKaxw — Deportrece (@Deportrece) January 14, 2024

“No es la mejor bienvenida, pero disfruté como se vive el futbol aquí en México”, dijo el argentino en su primera experiencia en la Liga MX de fútbol, donde los celestes regresaron al Estadio Ciudad de los Deportes, otra casa provisional por la remodelación que enfrentará el Estadio Azteca.

Anselmi señaló que el Cruz Azul es un equipo que actualmente está en construcción y debemos mejorar. La Máquina Cementera verá acción en la Jornada 2 para visitar al FC Juárez el próximo 19 de enero.

Desacuerdo entre Anselmi y Escobar

En la semana previa del debut del Cruz Azul en el Torneo Clausura 2024, Escobar (el jugador aclamado por la afición) tuvo lo que se presumo como una discusión porque fue relegado al segundo ensayo en un duelo de prueba contra Querétaro.

Tras esa discusión, el técnico argentino aseguró que la situación se había normalizado luego de hablarlo con calma junto con la directiva del club, sin embargo, se decidió su salida.

“El jugador lo entendió, se disculpó y a partir de ahí la situación era normal; luego, hablando con el jugador, que me parece noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Le dije, ‘piénsalo, habla con tu familia’, pero debo respetarlo, porque no soy dueño de la vida da nadie”.

“No le puedo prometer a ningún jugador ser titular, porque si prometo a ‘x’ jugador que será titular todo el año y el que compite con él deja de entrenar, o si un día lo expulsan, y requiero al otro”, explicó Anselmi.

