Santiago Giménez sin rencores con “Tata” Martino: “Lo abrazaría y la daría las gracias”

Santiago Giménez se enfoca en el presente y en el futuro y del pasado sólo le queda aprender. Esa es la filosofía del delantero mexicano quien recientemente reconoció que no guarda ningún rencor con Gerardo “Tata” Martino por haberlo dejado fuera de la Selección de México que disputó la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

Vale la pena acotar que bajo el mando del entrenador argentino El Tri completó su peor actuación en Mundial desde la edición de 1978. El combinado azteca no superó la fase de grupos y terminó el certamen con una victoria sobre Arabia Saudita (1-2), un empate contra Polonia (0-0) y una derrota ante Argentina (2-0) que se terminó proclamando campeona.

“Tata” Martino tomó la decisión de dejar por fuera al “Bebote”, quien a sus 19 años ya había dado muestras de su talento con el Cruz Azul y contaba con el aval de la afición. El argentino terminó llevando a Alexis Vega, Henry Martín, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori como atacantes para disputar el Mundial.

El delantero mexicano Santiago Giménez se ha ganado un puesto en las convocatorias de Jaime Lozano a pesar de la fuerte competencia que hay en la delantera de El Tri. (Ethan Miller/Getty Images)

“Lo abrazaría y le diría ‘gracias’. Me llevó a la selección con apenas 19 años y me ayudó muchísimo. Me aconsejó bastante y gran parte de mi juego se lo debo a él, además de a otros técnicos que pasaron por mí”, reconoció la estrella del Feyenoord en una reciente entrevista con el Dario Marca en la que reveló que se apoyó en su creencia en Dios para sobrellevar esa situación.

“Aquí acudo a Dios. Si no creyera en él no hubiera entendido por qué me dejaron por fuera, pero estoy en sus manos y eso me deja tranquilo. Me siento muy seguro con él cuando atravieso dificultades. Me da paz y todo está bajo control con él”, prosiguió el mexicano, actual máximo goleador de la Eredivisie con 19 anotaciones.

Más allá de la experiencia que tuvo con Gerardo Martino, para Santiago Giménez tiene un valor adicional que el puesto de seleccionador mexicano sea ocupado por un estratega nacional, como ocurre en la actualidad con Jaime Lozano, quien ha convertido al jugador del Feyenoord en una pieza habitual dentro de sus convocatorias.

Santiago Giménez durante el partido amistosos que disputó la Selección de México ante Ghana el pasado 14 de octubre en Charlotte y que terminó con una victoria de El Tri (2-0). (Jared C. Tilton/Getty Images)

“Es un plus que (el técnico) sea mexicano porque se identifica más con nosotros, pero tampoco veo problema con que sea extranjero pues debe estar ahí por su capacidad y la responsabilidad en hacer bien las cosas. Con Jimmy Lozano estamos muy cómodos. Es mexicano, tiene capacidad y es muy humano con los jugadores. Queremos darle lo mejor a la selección”, comentó el atacante.

Santiago Giménez y la Selección de México tendrán un año 2024 bastante movido con varios compromisos entre los que destacan las etapas finales de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa América de Estados Unidos, un torneo que le genera muchas expectativas al delantero de 22 años, quien ya confesó que está ansioso por que comience.

