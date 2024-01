La Opinión Hoy: Julio César Chávez Jr., “Listo para lo que viene”

Hace unos días un juez ordenó la libertad de Julio César Chávez Jr. tras el pago de la fianza de $50.000 y con el compromiso de que el excampeón mundial ingresara de inmediato a un programa de rehabilitación, recordemos que esta situación fue producto del arresto que sufrió en su casa de Sherman Oak, en Los Ángeles por posesión ilegal de armas. Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, nos acompañó esta emisión para comentarnos sobre el caso.

“Julio César Chávez Jr. aunque nunca ha sido visto como un gran boxeador pues es muy querido, la gente lo quiere desde niño porque era el que iba con su papá legendario ahí en el ring lo acompañaban en las peleas, en el gimnasio, creció se hizo boxeador casi de manera obligada y luego su carrera tuvo sus momentos, pero más bien tuvo muchos descalabros sobre todo en los últimos años y particularmente en los últimos meses” detalló Ricardo López Juárez.

Agregó que “con una serie de videos muy perturbadores, declaraciones muy estruendosas, muy tocantes, creo que es la palabra y finalmente todo eso desembocó en un arresto como bien dijiste en su casa Sherman Oak que es una zona muy bonita acá en el Valle de San Fernando, con dos armas no registradas un arma de con un cañón de 8.5 pulgadas, otra arma de 17.5 pulgadas y que uno se pregunta qué hace Julio César Chávez con esas armas no registradas evidentemente algo está muy raro ahí y te vienen muchas ideas en la mente por todas estas declaraciones que había hecho previamente, preocupante es un caso serio que debe tomarse con toda la seriedad y si me preguntas yo diría que bueno que Julio fue arrestado, qué bueno que estuvo detenido cuatro noches en la cárcel y qué bueno que el juez le ha ordenado ese programa de tratamiento porque si no ocurre eso, si no lo reportan en este momento a Julio, si no lo arrestan, si no se lo llevaban, si no lo detienen tal vez estaremos hablando algo muy serio e inclusive trágico, pero bueno la noticia es de que salió como ya todo mundo sabe salió libre y lo primero que dijo Julio es cada quien tiene lo que se merece y quiero interpretar esas palabras como una autocrítica de decir me arrestaron porque cometí un error”

Seguir leyendo: