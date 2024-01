Leonardo, hijo de Andrés García, se defiende tras ser acusado de fraude por inmobiliaria

La novela protagonizada por Leonardo, uno de los hijos de Andrés García, parece no tener fin, luego de que fuera desalojado, a finales del 2023, del penthouse en el que habitaba en Ciudad de México.

A pesar de que él ha hecho hasta lo imposible por defender su postura y recuperar lo que le pertenece, en días recientes recibió un duro golpe por parte de la inmobiliaria con la que tiene el conflicto y es que esta lo acusó de fraude.

Sobre este tema ya se pronunció el también actor en compañía de Carlos Mata, su abogado, quien se así defendió de los más recientes señalamientos que han hecho en su contra.

“Metieron que rentas, metieron que multas, que tengo que pagar todo, y que mis cuentas bancarias no son. Le digo ‘¿pues qué onda?, no estás siendo juez y parte’, es lo que estamos tratando de demostrar claramente, ahí están mis cuentas bancarias”, se defendió.

A pesar de estar muy afectado con todo lo que está viviendo, pues de la noche a la mañana perdió su patrimonio, Leonardo García asegura estar en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con la parte acusadora.

“Yo nunca quise decir que no pagaba, nada más queremos un arreglo del millón que metí, si te debo yo seis, pues llegamos a un arreglo, que es lo que se debe hacer, pero si no te enteras de nada, y te dice el abogado que todo está bien, yo por confiado, porque tengo mis amigos abogados, pero yo me sumé con él porque los vecinos lo pusieron y yo dije; ‘Bueno, vamos todos juntos’, pero nunca me avisó absolutamente nada”, concluyó.

