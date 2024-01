Lety Calderón narra cómo fue la primera Navidad de Juan Collado con sus hijos tras salir de prisión

La actriz Leticia Calderón compartió en entrevista detalles del emotivo encuentro que sus hijos, Luciano y Carlo, tuvieron con su papá Juan Collado en su casa por Navidad.

Sobre este importante suceso habló con los medios de comunicación que se dieron cita a la alfombra roja de la película ‘El Roomie’.

“Juan fue a visitarlos un ratito, pero Juan la pasó con toda su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su mamá. Mis hijos en mi casa y en Año Nuevo nos fuimos a Nueva York”, contó la reconocida histrión sobre la pasada Navidad.

A continuación compartió que la convivencia familiar no fue para nada incomoda, a tal grado de que se dieron tiempo para bromear, lo que fue muy disfrutado por sus hijos.

“Fue a la casa, estuvimos cotorreando, ya nos habíamos visto en el hospital y bien, cordial. Nada más fue un ratito, 15 ó 20 minutos estuvo ahí con nosotros en la casa, le servimos un refresco, platicamos, nos reímos, los niños le cantaron y ya”, detalló.

A pesar de que hicieron las paces por el bien de sus hijos en común, Lety Calderón dejó en claro que todo lo hicieron por los adolescentes y no por ellos, por lo que no le dio ni regalo navideño al reconocido abogado.

“Les dio regalos Juan a mis hijos, yo también ¿Yo a Juan? Ya no está en mi lista de invitados. La verdad es que yo no tengo por qué regalarle a Juan, mis hijos sí le compraron, como ellos ya tienen su dinero, ellos sí le compraron a su papá y me encanta la idea, los acompañé, los aconsejé porque me dicen: ‘¿Qué le gusta a mi papá?’, porque no lo conocen mucho, entonces cómo qué talla es, que le gusta, qué color y eso, pues ahí sí los couché”, se sinceró´.

Detalló que el papá de sus hijos pasó la Navidad con los Collado, mientras ella lo hizo con los Calderón, aunque no descartó que en un futuro sus hijos puedan pasar esa fecha con la familia de su padre.

“En Navidad estaba la familia digamos Collado, y mis hijos estaban con nosotros que éramos Calderón, que además la pasábamos con mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, entonces se quedaron conmigo, no fueron requeridos para la cena de Navidad de los Collado”, concluyó.

