Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 18 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maribel Guardia: 68,449 Likes

Maribel Guardia (@maribelguardia) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,168,698 seguidores. La actriz es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maribel Guardia publicó una foto que logró 68,449 likes. “Secretos de belleza (skinbooster de restylane) para empezar el año con mi dermatólogo favorito @drhollywoodlm al final hasta cantamos Besos El doctor estará de gira los días:Durango 24 de eneroTampico 1 de febrero Merida 15 de febrero Monterrey 21 de febrero Citas 5581355092”, indicó en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 14,281 Likes

Seguido de Maribel Guardia llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 9,063,190 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 14,281 de me gusta. “En el compás de estas canciones, encuentro la melodía que me lleva de regreso a tiempos pasados. #Bolero”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Jacky Bracamontes: 13,306 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 8,707,390 followers. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha logrado un total de 13,306 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Las princesas de la casa!!!! @mft07 #derretidos (Se sentían soñadas!!!) #DisneyPrincesses” y puedes verla justo debajo.

4- Adamari López: 7,342 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,984,805 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación cosechó 7,342 likes. “Mi cuerpo aquí en casita pero mi mente está en mi isla ! Este es un #TBT no muy lejano de mi último viaje que me lo disfruté muchísimo porque despedí y recibí el año allí! Disfruté de sus calles, playas y lugares maravillosos gracias a la comodidad y facilidad que me dio mi gente linda de @Flagshiprentacar con un último modelo para pasear y recorrer sin preocupación ¡Este viaje me recargó para seguir creando y trabajando!Si eres de Puerto Rico déjame la bandera en los comentarios Sino, cuéntame si ya conoces mi islita o lo que te gustaría conocer de ella ”, escribió en ella.

5- Lili Estefan: 3,415 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,837,824 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 3,415 me gusta. “Hoy vine en cuero!!! Que no es lo mismo que venir en cuera ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: