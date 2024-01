Timothy Bradley predice un duro combate entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol: “50-50”

Timothy Bradley predijo que la pelea por el título indiscutido de las 175 libras entre los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev será un combate muy duro y parejo, por lo que no tiene claro quién podría ser el posible ganador.

En una entrevista con Boxing News, Bradley expresó que siempre le ha gustado Bivol y lo veía como el favorito para ganar, pero cambió de opinión sobre su anterior pronóstico por lo que ha mostrado Beterbiev en sus últimos enfrentamientos.

“Duro combate. Voy a decir 50-50. Siempre he favorecido a Bivol, pero Bivol tendrá que librar una pelea perfecta para mantener a Beterbiev alejado de él”, dijo el excampeón mundial y ahora comentarista.

Dmitry Bivol y Artur Beterbiev podrán de una vez por todas enfrentarse y unificar los cinturones de las 175 libras. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

Después de que el pasado fin de semana Artur Beterbiev noqueara en el séptimo asalto a Callum Smith, la pelea con Dmitry Bivol, campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), fue casi confirmada como la siguiente para ambos pugilistas rusos. Este duelo de unificación es uno de los más esperados por los fanáticos del boxeo y se espera un gran espectáculo.

Cabe destacar que Bivol y su promotor Eddie Hearn confirmaron que ya firmaron un acuerdo preliminar para enfrentar a Beterbiev en abril o mayo en Arabia Saudita. Pero, el campeón unificado de 175 libras afirmó que no tiene conocimiento sobre eso porque nadie le ha hecho una oferta para pelear.

“Yo no sé ni de fechas ni nada, pero él dice que ya firmó, ¿cómo puede ser eso? A mí no me han ofrecido nada de Arabia Saudita, no sé nada sobre eso. A mí no me han ofrecido nada, ni fechas ni nombres. Solo él (Bivol) lo dijo, pero yo no le creo, no es un buen tipo”, declaró en la conferencia de prensa posterior a su pelea con Smith.

Artur Beterbiev defendió su campeónato unificado de peso semicompleto al noquear a Callum Smith en Canadá. Foto: Mathieu Belanger/Getty Images.

Los pronósticos de los expertos para el enfrentamiento entre los pugilistas rusos están muy parejos. Aunque, la balanza se inclina un poco hacia el lado de Artur Beterbiev por su gran poder de nocaut y habilidad sobre el ring a pesar de su avanzada edad, pero Dmitry Bivol tampoco se queda atrás.

Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) tras vencer a Lyndon Artur. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 22 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Artur Beterbiev es el campeón unificado del peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 20 victorias con 20 nocauts.

