AMLO descarta que pretenda desaparecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, echó abajo todas las especulaciones que surgieron en torno a la presunta desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte de su iniciativa para eliminar organismos autónomos.

“La CNDH no. Hablo de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba son como 10”, señaló ante el cuestionamiento de un reportero presente en una conferencia efectuada en el Palacio Nacional.

En este sentido, el político tabasqueño aclaró que su objetivo es eliminar aquellos organismos que fueron creados para legalizar la corrupción, como son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones las puede asumir la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

“El IFT lo crearon para que no hubiera monopolios en las comunicaciones y sigue habiendo. No nos han dado permiso para atender en ciertas comunidades, no podemos dar el servicio de internet en la ciudad de México”, señaló.

Con respecto al INAI, el mandatario subrayó que su estructura resulta demasiado costosa para las finanzas públicas y los cerca de mil millones de pesos de presupuesto necesarios para su operación se requieren para destinarlos al pago de pensiones.

Dicho sea de paso, mencionó que las funciones de ese organismo pueden ser asumidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) o bien por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que quede muy claro, no vamos a despedir a nadie, vamos a tener un gobierno eficiente, no tan costoso. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno”, explicó el presidente.

Andrés Manuel López Obrador proyecta entregar la presidencia con una carga financiera más ligera con respecto a la que recibió seis años atrás. (Javier Torres / AFP vía Getty Images)

De acuerdo con la visión de AMLO, todos los organismos a los que pretende funcionar con otras dependencias del estado resultan un lastre para las finanzas públicas y además no aportan nada.

“Yo veo que no han hecho nada en beneficio del pueblo, al contrario, han ayudado a simular que en México se combatía la corrupción.

En plena imposición del modelo neoliberal, necesitaban crear nuevas políticas públicas y es cuando surge la política antimonopolios con la privatización, es cuando surge la transparencia, es cuando surgen todos los organismos supuestamente para regular acciones públicas, pero no. Era para regular e impedir el crecimiento de los gobiernos, de las instituciones públicas y darle paso franco, abierto, a las empresas particulares.

Crearon un gobierno aparte para contrarrestar al poder legal y legítimamente constituido, y proteger los intereses de los que se sentían dueños de México, de la oligarquía, porque ni modo que estos organismos estén pensando en el pueblo”, concluyó.

