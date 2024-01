AMLO descarta como viable plan de Trump de cerrar la frontera por la inmigración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la propuesta del expresidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México para impedir el paso de más migrantes simplemente “no se puede”.

“Es parte de las campañas en Estados Unidos, se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos; sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, no se puede cerrar la frontera, porque es fundamental la integración económica, social, es indispensable la buena vecindad”, dijo.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador respondió a los señalamientos de Trump quien salió victorioso en las elecciones internas del partido Republicano en Iowa por la candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

“Imagínese, cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día, pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas, ayer hubieron elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos, cuando menos he visto resultados de las internas en el Partido Republicano y va arriba el presidente Trump, le va ganando a (Ron) DeSantis, que también tiene un discurso antiinmigrante porque de esa manera piensan que obtienen votos”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Agencia Reforma

López Obrador recordó que cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, sólo se tuvo un desencuentro con el republicano sobre el manejo de la frontera en 2019, donde se pretendió establecer aranceles a las empresas mexicanas en caso de no frenar la migración.

“Lo importante es buscar la cooperación entre nuestras naciones, reafirmar nuestra amistad. No hay realmente problema con el presidente Trump, solo tuvimos una diferencia en cuanto al manejo de la frontera por establecer o pretender establecer de manera unilateral aranceles, impuestos, a mercancías mexicanas que se introducen a Estados Unidos y sin embargo se llegó a un acuerdo, fue lo único, estamos hablando de aranceles, de impuestos, cerrar no se puede, no se puede”, aseguró.

Las declaraciones del mandatario mexicano surgen después de que Donald Trump, tras su triunfo en los caucus de Iowa y donde arrasó con el 50% de los votos, señalara que en caso de regresar a presidencia de Estados Unidos, una de sus primeras acciones sería sellar la frontera con México.

“Vamos a sellar la frontera. Tenemos una invasión, una invasión de millones y millones de personas que están viniendo a nuestro país”, manifestó Trump durante su discurso tras su triunfo republicano en Iowa.

