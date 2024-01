Cómo elegir productos de limpieza más saludables y sostenibles

Qué debes buscar al comprar limpiadores y desinfectantes

By Sydney Cook

Un hogar limpio significa algo más que tenerlo todo ordenado. También significaría utilizar productos de limpieza más naturales con ingredientes más seguros que nos lleven a disfrutar de espacios de vida más saludables. Para ayudarte a lograr una limpieza más sana, nos hemos asociado con Made Safe, una organización independiente que analiza productos para el hogar y certifica aquellos que son más seguros para la salud y sostenibles con el planeta. Aquí compartimos lo que necesitas saber para elegir productos de limpieza más naturales e inteligentes.

Por qué es importante una limpieza saludable

Un pequeño secreto sobre los productos de limpieza: no todos los ingredientes de los limpiadores aparecen en la etiqueta. Esto se debe a que ninguna ley federal exige que las empresas revelen todos los ingredientes.

Eso está empezando a cambiar gracias a una ley que entró en vigor en California en 2020. Los productos de limpieza que se venden allí ahora deben incluir sus ingredientes, con solo algunas excepciones de aquellos considerados como “información comercial confidencial”, una designación federal que protege el secreto comercial. Pero las empresas no pueden usar esa designación para ocultar ningún ingrediente, incluidas las fragancias, que el estado haya identificado como dañino.

Dado que muchas empresas no quieren fabricar dos versiones de su producto con etiquetas diferentes para California y el resto de EE. UU., la transparencia está aumentando en todo el país, lo que facilita la compra de productos más seguros. Por supuesto, no todas las empresas toman esta ruta, por lo que si te encuentras fuera de California, es posible que aún no veas etiquetas con esta información.

Y eso es preocupante, ya que algunas sustancias químicas utilizadas en los productos de limpieza pueden contribuir a que se padezcan alergias, asma y otros efectos negativos sobre la salud. Por ejemplo, algunos compuestos de amonio cuaternario, que se utilizan comúnmente como desinfectantes, están relacionados con daños reproductivos en estudios con animales, asma e irritación. Otros ingredientes también pueden afectar nocivamente a la calidad del aire del hogar. El formaldehído, que puede liberarse de algunos conservantes y está relacionado con el cáncer, y la lejía que utilizada para matar gérmenes y está asociada con el asma, pueden liberarse al aire a partir de productos de limpieza.

Sin una transparencia total de los ingredientes o sin saber a qué productos químicos hay que prestar atención, ¿cómo se supone que vayamos a seleccionar productos de limpieza sostenibles con confianza? No te preocupes, no importa dónde te encuentres, aquí te mostramos consejos para elegir y utilizar productos de limpieza más seguros.

Consejos para elegir productos de limpieza más saludables

Plantéate usar un limpiador multiuso. A pesar de lo que pueda decirte el marketing, no es necesario un limpiador diferente para cada superficie de tu casa. Un multiusos eficaz se encargará de casi todos los lugares y tareas, desde limpiar encimeras y pisos de cocina hasta inodoros y bañeras. Esto no solo reducirá el volumen de tu gabinete de limpieza, sino que también disminuirá la cantidad de ingredientes a los que estás expuesto.

Selecciona limpiadores con ingredientes enumerados en el envase. Debido a que la legislación federal actual no exige que las empresas incluyan los ingredientes de productos de limpieza en el envase, no todas lo hacen. Algunos utilizan términos generales o de categoría en lugar de nombres de ingredientes identificables. Lo que se debe buscar y evitar son términos no específicos como “surfactante”, “tinte”, “enzima”, “portador”, “agente de limpieza”, “fragancia” y otros lenguajes ambiguos. Al elegir productos con ingredientes revelados, sabrás más sobre a qué están expuestos tú y tu familia.

No utilices fragancias. Ya que no siempre es necesario que los componentes de una fragancia figuren en las etiquetas, estas pueden contener cientos de ingredientes ocultos, muchos de los cuales se han asociado con una serie de problemas de salud, incluidos trastornos endocrinos, cáncer y toxicidad para el desarrollo. Adicionalmente, los productos de limpieza perfumados también pueden contribuir a la contaminación del aire interior.

Compra productos de limpieza sencillos. Las etiquetas pueden estar llenas de ingredientes difíciles de descifrar. Un truco consiste en buscar limpiadores a base de jabón, que contengan aceites vegetales saponificados (convertidos en jabón). Algunos de los ejemplos más comunes que encontrarás en las etiquetas son: cocoato de potasio, cocoato de sodio, aceite de coco saponificado, palmato de sodio, palmato de potasio y aceite de palma saponificado (mira productos que declaren que utilizan aceite de palma sostenible). Otro truco es buscar ingredientes que tengan la palabra “glucósido” en sus nombres, ya que son ingredientes limpiadores suaves que a menudo son de origen vegetal. Algunos incluyen decilglucósido, laurilglucósido, cocoglucósido, caprilil/caprilglucósido y caprilil/miristilglucósido. Este no es un truco perfecto, pero puede ayudarte a evitar productos químicos de limpieza que sean cuestionables por su seguridad. Intenta buscar opciones con uno o más de los ingredientes que aquí te aconsejamos como uno de los principales ingredientes en la etiqueta.

Evita los limpiadores que contengan tintes y colorantes. El color de una solución limpiadora no suele contribuir a su eficacia, por lo que es simplemente otra exposición química innecesaria. Además, algunos colorantes comúnmente utilizados en productos de limpieza se han relacionado con el asma, la sensibilización de la piel, la irritación y la falta de biodegradabilidad. A veces encontrarás colorantes especificados en las etiquetas, pero a menudo están protegidos por secretos comerciales y no se divulgan. Sin embargo, una formulación de colores brillantes puede ser un claro indicio, ya que normalmente requiere colorantes para lograr tonos vivos. No todos los colorantes son dañinos, pero mantenerse alejado de las formulaciones coloreadas es una regla simple que debes recordar para facilitar la compra.

Elige los ingredientes activos desinfectantes más seguros que figuren en las etiquetas de los productos desinfectantes. Entre ellos se incluyen el peróxido de hidrógeno (al menos 3%), etanol (al menos 70%) o ácido cítrico (al menos 0.5%). Todos estos son ingredientes activos registrados en la EPA (US Environmental Protection Agency por sus siglas en inglés) para luchar contra varios patógenos comunes. Pueden ser mejores opciones que los agresivos comúnmente utilizados, como los compuestos de amonio cuaternario, que cada vez se reconocen más como sustancias químicas preocupantes. Se pueden identificar en las etiquetas con el término “quaternium” o “cloruro de -onio” en el nombre.

Prueba con una solución a base de vinagre para ventanas y vidrios. Si bien los limpiadores multiuso cubren muchos trabajos, el vidrio es una excepción notable. Una simple mezcla a partes iguales de vinagre y agua caliente puede ser una alternativa segura (solo asegúrate de que la botella rociadora nunca contenga lejía, amoníaco o peróxido de hidrógeno). Puede que no funcione tan bien como un limpiacristales tradicional, pero es menos probable que contenga ingredientes preocupantes. Y ojo que hay algunas cosas que no debes limpiar con vinagre, incluidos muchos electrodomésticos y encimeras, ya que su acidez podría causar daños.

Consulta las listas de ingredientes en los sitios web de la compañía. La ley de California que exige que las empresas incluyan los ingredientes nocivos de los productos de limpieza en las etiquetas de aquellos vendidos en el estado también requiere que las empresas incluyan esta información en sus sitios web, para que puedas encontrarla si vives en otro lugar. Ten en cuenta que la lista de ingredientes dañinos de California no es exhaustiva, por lo que los productos aún pueden contener sustancias químicas problemáticas.

Busca productos certificados como seguros para las personas y el planeta. Entre ellos se incluyen productos certificados por Made Safe. Otro buen punto de partida es Safer Choice de la EPA (US Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés). Los productos que llevan esta etiqueta utilizan ingredientes verificados por esta agencia como más seguros que la mayoría de las opciones convencionales.

Consejos para una limpieza más saludable

Ten un desinfectante y un limpiador multiuso en tu casa. No es necesario desinfectar en todos los sitios, por lo que deberías tener dos productos de limpieza distintos.

Conoce cuándo limpiar y cuándo desinfectar. La desinfección mata los gérmenes y debe usarse cuando el riesgo de exposición a estos es alto. Eso incluye cuando limpias después de cocinar con alimentos crudos, cuanto tienes una mascota, un accidente humano o si tienes un familiar enfermo en casa. Sigue atentamente las instrucciones cuando utilices desinfectantes para asegurarte de que hayan pasado suficiente tiempo en la superficie para que sean efectivos. La limpieza, por otro lado, elimina o reduce las bacterias, los virus y la mugre y, por lo general, es suficiente para limpiar la suciedad no peligrosa y el cuidado diario. También es necesario limpiar con agua y jabón o un limpiador multiuso antes de desinfectar, ya que la suciedad puede dificultar que los desinfectantes alcancen los gérmenes, lo que puede hacerlos menos efectivos.

Protégete cuando utilices desinfectantes convencionales o limpiadores fuertes. Sigue atentamente las instrucciones, usa guantes y ventila el espacio adecuadamente.

Prioriza los paños de limpieza reutilizables. Elige paños reutilizables que se puedan meter en la lavadora y esterilizar para minimizar el desperdicio.

Emplea las toallitas limpiadoras con precaución. Las toallitas comercializadas para limpiar pueden ser muy cómodas, pero la mayoría están hechas de plástico, lo que contribuye a la contaminación del agua (incluida el agua potable), los alimentos y el medio ambiente. Si eliges utilizarlas, asegúrate de que estén hechas de un material que pueda biodegradarse, como algodón, viscosa, lyocell, modal o Tencel (que es un lyocell o modal de marca registrada).

Emplea un paño reutilizable húmedo con un poco de limpiador multiuso o agua para quitar el polvo. Los productos comercializados específicamente para quitar el polvo no son necesarios. Recuerda quitar el polvo con frecuencia, ya que es una fuente de numerosos contaminantes que son preocupantes.

