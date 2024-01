Maribel Guardia mostró los arreglitos que se hace en el rostro para lucir más joven

A sus 64 años, la actriz y cantante Maribel Guardia ha demostrado que la edad no es un pretexto para dejar de cuidarse emocional y físicamente. Por esta razón, la famosa ha compartido uno que otro consejo para mantenerse en forma a través del ejercicio y la buena alimentación, sin importar el paso del tiempo.

No obstante, recientemente la famosa decidió revelar uno de sus secretos para tener un cutis de “quinceañera” y los signos de la edad no sean tan notorios en su rostro.

Desde su perfil oficial en Instagram Maribel Guardia documentó su visita al consultorio del médico esteticista Luis Moya, también conocido como el “doctor Hollywood”.

Dentro del audiovisual, la famosa presenta cada uno de los arreglitos a los que se somete: rellenos faciales y corporales para darle a su rostro, cuello, escote, rodillas y manos un toque de juventud utilizando un producto conocido como Restylane Skinboosters.

De acuerdo con medios especializados, este producto está diseñado para hidratar y nutrir profundamente la piel para que luzca fresca, natural y radiante. Asimismo, mejora la calidad de la piel al aumentar los niveles de hidratación en profundidad para el efecto sea más duradero.

Maribel Guardia dejó con la boca abierta a sus fans tras revelar que ella prefiere someterse a cada una de sus inyecciones sin ningún tipo de anestesia.

“A mi me da miedo, eh, porque yo no me pongo anestesia”, revela para luego bromea con el doctor Moya: “Bueno tampoco es como que sean manitas de ángel verdad? (…) Sí duele tantito ¿eh?. La virgen me ampare”.

Es así como la actriz de la obra “Lagunilla mi barrio” muestra que si bien el paso del tiempo es inminente, hay formas de retrasar sus efectos sin que el resultado sea exagerado o de apariencia poco favorable.

