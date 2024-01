Alcaldesa de Nueva Orleans es investigada por sostener un romance con su guardaespaldas

Latoya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans, es objeto de una investigación llevada a cabo por el FBI debido a que se enfrenta a acusaciones relacionadas con una presunta relación sentimental entablada con Jeffrey Vappie, exjefe del destacamento policial que vela por seguridad, en la cual se presume que la funcionaria pudo haber hecho uso de un inmueble propiedad de la ciudad.

Durante el horario de trabajo, la demócrata de 51 años fue captada por una cámara de video mientras permaneció gran parte del día a solas con Vappie en el interior de un apartamento del edificio Upper Pontalba, ubicado en el Barrio Francés, el cual es propiedad de la ciudad.

Guardaespaldas consultados por el Departamento de Policía de Nueva Orleans como parte de la investigación sobre Vappie describieron a Latoya Cantrell como una jefa exigente quien esperaba de ellos que actuaran como sus sirvientes.

El presunto amante de la alcaldesa ha fungido como detective de la policía de la ciudad de Nueva Orleans desde 1997 y en 2020 realizó una Maestría en Administración Gubernamental. Sin embargo, después de estallar el escándalo sobre su presunto romance con la funcionaria dejó de ser parte de su destacamento.

Recientemente, durante una conferencia, Cantrell se negó a admitir la supuesta relación amorosa.

“Cuando termine mi mandato como alcalde, me habría acostado con la mitad de la ciudad de Nueva Orleans, esto basándose en acusaciones falsas que me llegan a diario”, expresó.

Latoya Cantrell afirma ser objeto de una persecución debido a que es una lideresa afroamericana. (Crédito: Erika Goldring / Getty Images)

Anteriormente, la alcaldesa se enfrentó a otra investigación federal por haber gastado $29,000 dólares en vuelos de primera clase y para no verse en líos mayores tuvo que reembolsa dicho monto.

“Cuando llegué, incluso siendo elegida alcalde y de hecho antes de ser concejal de la ciudad, he sido el centro de innumerables investigaciones. Siempre he cumplido y eso es lo que seguiré haciendo. Observo que esto parece prevalecer con relación al liderazgo afroamericano y no estoy exenta de eso.

Cualquiera que desee cuestionar cómo me protejo, simplemente no entiende el mundo en el que caminan las mujeres afroamericanas“, enfatizó.

Originaria de California, en mayo de 2018, Latoya Cantrell fue elegida la primera alcaldesa de Nueva Orleans, Luisiana, en los 300 años de historia que tiene la ciudad.

