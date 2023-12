Alcaldesa de Boston es criticada por no invitar a sus concejales blancos a una fiesta navideña

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, recibió varias críticas debido a que organizó una fiesta navideña a la cual decidió no invitar a ningún concejal de piel blanca.

La demócrata asiático-estadounidense le pidió a su asistente Denise DosSantos enviarle a la mayoría de los concejales de la ciudad un email de invitación para asistir a un evento que estaba organizando.

Sin embargo, lo destacado del asunto es que en la convocatoria dejaba fuera a siete, todos ellos de tez blanca.

De acuerdo con el diario Boston Herald, quizá todo habría pasado desapercibido, pero un error de la asistente generó un escándalo.

“Honorables miembros: en nombre de la alcaldesa Michelle Wu, los invito cordialmente a ustedes y a un invitado a la fiesta navideña de Elegidos de Color”, indicaba un primer email enviado al cual tuvo acceso el periódico.

La controversia se desató debido a que ya sea, por flojera o descuido, DosSantos envió un correo grupal en lugar de hacerlo de manera personalizada y luego, para no ser reprimida por su jefa, optó por escribirle a cada uno de los siete concejales blancos explicando que no formaban parte de la invitación, pues para el evento navideño la alcaldesa de Boston únicamente estaba considerando a concejales minoritarios.

“Quería disculparme por mi correo electrónico anterior sobre una fiesta navideña para mañana. Se lo envié a todos por accidente y me disculpo si mi correo electrónico pudo haber ofendido o haber parecido así. Perdón por cualquier confusión que esto haya podido causar“, escribió Denise DosSantos en un segundo correo.

La extraña decisión adoptada por la demócrata Michelle Wu podría generar divisionismo entre los políticos de Boston. (Crédito: Joseph Prezioso / AFP vía Getty Images)

Al respecto, Frank Baker, concejal blanco, calificó su exclusión y la de otros de sus colegas como algo inapropiado.

“Me parece desafortunado que, con la temperatura actual, tengamos una mayor división. Realmente no me ofendo con facilidad, para ello tendrían que hacer mucho más que no invitarme a una fiesta”, expresó.

Por su parte, Michael McCormack, quien lleva cinco mandatos desempeñándose como concejal de Boston, se mostró sorprendido por la posición asumida por la alcaldesa Michelle Wu.

“Sólo espero que haya sido un error. No es algo de lo que nadie en la oficina del alcalde deba estar orgulloso”, subrayó.

Y para enmendar el desacierto, ahora Wu planea celebrar un nuevo evento la semana próxima donde todos los miembros del gabinete, los concejales de la ciudad y la legislatura estarán invitados.

