Trump le recrimina al gobernador de New Hampshire su falta de agallas y además asegura que apesta

Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana, describió a Chris Sununu, gobernador de New Hampshire, como un individuo carente de agallas para comunicarle a los ciudadanos que trató de postularse para competir y ser abanderado del partido conservador, pero los números nunca lo respaldaron.

Durante un mitin celebrado en el Granite State, el magnate neoyorquino arremetió en contra del edil estatal quien desde el arranque de las campañas abiertamente le declaró la guerra.

“Tienen un gobernador que… honestamente, este tipo es terrible. Lo observo, está por todos lados. Saben, se postuló para presidente, ¿lo saben? No lo anunció porque no tuvo agallas'”, señaló.

De acuerdo con el expresidente de la nación, el respaldo que tenía Chris Sununu era, tan o más precario, que el de Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas que recientemente aceptó su fracaso como aspirante y echó por la borda su campaña.

“Él piensa que es alguien bueno. No es nada. Corrió tanto que la gente se dio cuenta de que no le agradaba mucho. Fue loco. Y luego decidió no postularse”, enfatizó.

Chris Sununu, gobernador de New Hampshire, se ha comprometido a apoyar a Donald Trump en caso de que consiga la candidatura republicana. (Crédito: Joseph Prezioso /AFP vía Getty Images)

A pesar de lo frontal que resultaba la postura de Chris Sununu en contra de Donald Trump, al percatarse del crecimiento de la popularidad del republicano de 77 años y después de ver cómo se impuso en el caucus de Iowa, el gobernador parece haber echado reversa y ahora —al igual que la mayoría de los republicanos— se compromete a respaldarlo.

“Sí, voy a apoyar al candidato republicano. Absolutamente. Eso no debería sorprender a nadie. No debería sorprender a nadie que el gobernador republicano… termine yendo en contra de Biden”, expresó.

Sin embargo, al enterarse de que Tim Scott respaldó la campaña de Trump a pesar de que en algún momento le disputó la candidatura, Sununu le reprochó al senador de Carolina del Sur su falta de lealtad hacia la también aspirante Nikki Haley.

“Tim Scott no tendría trabajo sin Nikki Haley. A nadie le importa lo que piense Tim Scott. Si lo hubieran hecho, en realidad no lo habrían expulsado de esta carrera hace tres meses”, enfatizó.

Cabe señalar que a unos días de que se lleven a cabo las primarias en New Hampshire, si los resultados de las encuestas previas se apegan a la realidad, será Donald Trump quien se impondrá.

Sigue leyendo:

* Trump sugiere que los demócratas van a infiltrar las primarias republicanas en New Hampshire

* Se revela la causa de las misteriosas marcas rojas que Donald Trump exhibe en sus manos

* Gobernador de New Hampshire está dispuesto a votar por Trump incluso si es condenado