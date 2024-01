Anthony Hopkins revela que está escribiendo su autobiografía

El actor Anthony Hopkins dio a conocer que desde hace tiempo trabaja en su autobiografía, en la que intenta incluir el mayor número de relatos sobre su vida y su carrera profesional de casi siete décadas.

En una entrevista que concedió a People Hopkins comentó lo que para él ha sido un proceso largo, pero interesante, en la escritura del libro: “Me di cuenta de que estoy bendecido con una cosa. Quizá sea mi cerebro de actor. Tengo bastante memoria. Recuerdo días específicos de meses en ciertos años”.

Uno de los temas que trata Anthony en este trabajo es cómo dejó el alcoholismo, y recientemente en su cuenta de Instagram (donde tiene más de cinco millones de seguidores) publicó un video acompañado de un mensaje de año nuevo, en el que informa que lleva 48 años sobrio. En la entrevista fue muy sincero al decir: “Estaba bebiendo hasta morir. Un día tuve un momento de puro miedo. Recibí algo de ayuda”.

Stella Arroyave, tercera esposa del actor, decidió trabajar en un documental sobre la vida de Hopkins, y hace poco entrevistó a una buena amiga de éste, Jodie Foster, con quien él compartió créditos en la película de 1991 “The Silence Of The Lambs”. Anthony afirma que no sabe cuándo se podría estrenar esa película dirigida por Stella: “No le pregunto. Es mucho material el que ha filmado. No sé cuándo saldrá, pero ella tiene carta blanca para cubrir todo”.

Actualmente Anthony Hopkins promociona la película “Freud’s Last Session”, en la actúa con Matthew Goode y Jeremy Northam. También hizo la voz de uno de los personajes de la cinta de ciencia ficción “Rebel Moon”, que se estrenó en Netflix a finales de 2023.

Sigue leyendo: