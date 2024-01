Nicole Kidman sobre tercera temporada Big Little Lies: “Ya tenemos un cronograma”

El año pasado, Nicole Kidman enloqueció a los fanáticos de Big Little Lies al asegurar que tendrá una tercera temporada o, al menos, más capítulos. Ahora, la actriz habló sobre el posible futuro de la serie.

El fin de semana, durante el estreno de Expats en Nueva York, Kidman fue consultada por Entertainment Tonight sobre el regreso de la ficción de HBO, en la que la actriz es protagonista y productora ejecutiva. “¡Siempre estamos inventando cosas!”, dijo sobre ella y su equipo de productores ejecutivos que dieron vida al programa.

Crédito: Theo Wargo | Getty Images

La actriz aseguró que es momento de darle continuidad a la serie y traerla de vuelta con una tercera temporada. “Ya tenemos un cronograma para ello”, aseguró.

Kidman aseguró que el equipo de la serie quedó devastado tras la muerte de Jean-Marc Vallée, quien dirigió la serie, y en un momento pensaron que no podrían continuar Big Little Lies; sin embargo, decidieron que sí podían.

“Eso nos hizo pensar: ‘¿Podemos seguir adelante?’ Pero Reese (Witherspoon) y yo, y todas las demás mujeres, hemos decidido que sí podemos”, dijo.

Big Little Lies, que sigue a un grupo de mujeres y sus tumultuosas familias que se ven envueltas en una investigación de asesinato, obtuvo ocho premios Emmy con sus dos temporadas.

Además de Nicole Kidman, en la serie participan Reese Witherspoon, a Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Adam Scott, Alexander Skarsgård, Kathryn Newton, Meryl Streep, entre otros.

La escena más difícil de filmar en Expats

Nicole Kidman no pudo grabar una dura escena de Expats. Recientemente, la actriz reveló por qué que le costó filmar una escena en específico de la serie de Amazon Prime Video ambientada en Hong Kong.

En una entrevista con The Guardian, la actriz de 56 años de edad habló sobre su papel en la serie Expats, en la que interpreta a Margaret, quien pierde a su hijo pequeño al principio de la producción.

Kidman recordó lo difícil que fue para grabar esa escena en particular. “Dije, no puedo, no puedo hacer esto. Fue como cuando un burro simplemente dice: ‘No voy’”, dijo.

La actriz explicó que por qué se sintió particularmente vulnerable durante el rodaje la escena. “Estaba sola en Hong Kong sin mi familia, lo cual fue un terrible error. No podía simplemente subirme a un avión y llegar hasta ellos. Y no pudieron llegar a mí. Eso afectó la actuación, al grado que también afectó mi psique”, dijo.

Pese a las dificultades, Nicole Kidman aseguró que su compromiso con su trabajo era más importante que cualquier cosa que pudiera sentir y comparó la escena de Expats con las escenas de violencia doméstica que hizo en Big Little Lies.

“La gente pasa por esto, mi trabajo es ser el conducto y realizarlo hasta su verdad absoluta y auténtica. Y si no hago eso, entonces no estoy cumpliendo la razón por la que trabajo como actor, que es conectarme artísticamente con la forma en que es la vida, en todo su dolor y gloria”, aseguró.

Expats llega a Amazon Prime Video el próximo 26 de enero.

