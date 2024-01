Andrés Guardado habló en su regreso a México: “Atlas no se me acercó en ningún momento”

La espera terminó y Andrés Guardado finalmente llegó a México para incorporarse al Club León en lo que es su regreso al fútbol mexicano después de casi dos décadas en el fútbol europeo. El mediocampista mexicano reiteró que desde la Fiera fueron los únicos que mostraron interés en su fichaje recalcando que en Atlas nadie se comunicó con él.

“Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi país después de tantos años”, comentó a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México después de recibir una emotiva despedida por parte del Betis el domingo previo al partido que disputaron ante el FC Barcelona en el Benito Villamarín en donde los catalanes se quedaron con una importante victoria (4-2).

Andrés Guardado, de 37 años, llegó a un acuerdo con el Club León para regresar al fútbol mexicano después de 18 años en el Viejo Continente en donde jugó con Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y más recientemente en el cuadro verdiblanco en donde pasó las últimas seis temporadas y media.

¡BUENOS DÍAS, LEÓN! 🦁



¡BUENOS DÍAS, PRINCIPITO! 🤴🏻@AGuardado18 ya llegó a León y esta noche podrás darle la bienvenida en el Glorioso.



Puertas abiertas desde las 6:15 PM. Entrada libre. pic.twitter.com/imKk1g45A3 — Club León (@clubleonfc) January 23, 2024 La publicación que realizó el Club León en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, confirmando la llegada de Andrés Guardado a México.

“Lo que se hizo ya está hecho y ahora hay que escribir una nueva historia en mi carrera. Es mi país ¿Por qué no? (sobre un posible retiro en México). Atlas nunca se me acercó para que me fuera para allá”, apuntó el “Principito” quien agregó que estaba “agotado por el viaje” y “sin palabras” por lo que fue du despedida del Betis.

La falta de interés por parte de Atlas llamó la atención tomando en cuenta que fue precisamente en ese club en el que Andrés Guardado dio sus primeros pasos como profesional en el fútbol mexicano. El volante, quien ha disputado cinco Copas del Mundo con la Selección de México, debutó en la Liga MX en la temporada 2005-2006.

Andrés Guardado será presentado como jugador del Club León este mismo martes por la noche en el estadio León en donde se espera que se reúnan miles de fanáticos para darle la bienvenida al mediocampista mexicano quien todavía no tiene una fecha para estrenarse con su nuevo equipo en el Torneo Clausura 2024.

El volante mexicano Andrés Guardado durante el homenaje que le rindió el Betis el pasado domingo en su despedida ante de regresar a México de la mano del Club León. (David Ramos/Getty Images)

La Fiera disputará este sábado su segundo encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX en el que estará recibiendo al Santos Laguna. Su primer partido del presente torneo fue el pasado miércoles en el que terminaron derrotados en casa ante los Tigres de la UANL con marcador de 1-2.

Con la llegada de Andrés Guardado en el Club León esperan dar ese paso que le faltó en el pasado Apertura 2023 en el que se despidieron en los cuartos de final luego de caer ante las Águilas del América, equipo que se terminó coronando campeón del fútbol mexicano.

