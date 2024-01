EE.UU. da por muertos a dos Navy SEAL perdidos frente a Somalia durante operación militar contra los hutíes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que dos Navy SEAL de la Marina, que desaparecieron el pasado 11 de enero frente a las costas de Somalia cuando participaban en una operación militar contra un barco que transportaba recursos para los hutíes, fueron dados por muertos, tras diez días de incesante búsqueda y rastreo de más de 21.000 millas cuadradas por parte de equipos de Estados Unidos, Japón y España.

“Lamentamos anunciar que después de una búsqueda exhaustiva de 10 días nuestros dos Navy SEAL desaparecidos no han sido localizados y su estado ha cambiado a fallecidos“, dice el comunicado de la CENTCOM, que añade que “por respeto a las familias (…) no se divulgará más información en este momento”.

We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8