El agua embotellada puede contener miles de partículas de nanoplásticos, ¿es peligroso?

Por Por Abel López / Huella Zero/ Especial para La Opinión

Una investigación de Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University detectó un promedio de 240,000 partículas de nanoplásticos en botellas de 1 litro de agua ha despertado asombro y temor; no solamente por el descubrimiento, sino por la poca información que hay sobre los posibles efectos en la salud de las personas.

Estas partículas de nanoplásticos, incluso más diminutas que los microplásticos, son tan pequeñas que no las podemos ver a simple vista. Expertos de las universidades de Columbia y Rutgers las registraron y categorizaron por primera vez con el uso de un microscopio de láseres dobles.

Específicamente las partículas de nanoplásticos miden menos de una micra (también llamado micrómetro), la cual es una millonésima parte de un metro. En comparación, el espesor de un cabello humano mide aproximadamente 83 micras.

Más contaminación de la prevista

En primer lugar, la noticia destaca que la contaminación por plásticos es mucho mayor de lo que se pensaba. Anteriormente se sabía que había partículas de nanoplásticos en el agua, pero no se conocía la cantidad ni el tipo.

En estudios anteriores se detectaron microplásticos que van desde los 5 milímetros (visible para el ojo humano) hasta una micra.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of The National Academy of Sciences, analizó cinco muestras de tres marcas de agua embotellada. Se hallaron entre 110,000 a 400,000 partículas de nanoplásticos por litro.

Ahora se sabe que puede haber entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos en el agua embotellada.

Naixin Qian, autora principal del estudio, explicó que la mayor cantidad de plástico detectado parece provenir del envase y del procedimiento empleado para evitar que entren otros contaminantes a la botella. La experta, fisicoquímica de la Universidad de Columbia, no reveló cuáles marcas analizaron, pero añadió que se pueden conseguir fácilmente en un supermercado.

¿Los nanoplásticos son peligrosos para la salud?

La respuesta rápida es que aún no se sabe. Los expertos todavía estudian los efectos de los nanoplásticos sobre el cuerpo humano. Phoebe Stapleton, toxicóloga de la universidad Rutgers y coautora del estudio, explicó que aún estudian si es peligroso y cuánto, de acuerdo con una reseña de la agencia AP.

Stapleton destacó que los nanoplásticos pueden entrar a los tejidos de las personas. “La investigación actual está analizando lo que hacen en las células”.

Por su parte, la Asociación Internacional del Agua Embotellada planteó que “faltan métodos (de medición) estandarizados y no hay consenso científico sobre los posibles impactos en la salud de las partículas nano y microplásticas”.

La Asociación sostuvo además que los reportes en medios de comunicación sobre los nanoplásticos en el agua embotellada asustan “innecesariamente a los consumidores”. Pero la inquietud en general sobre el tema se mantiene.

Incluso el agua filtrada en el hogar puede introducir plásticos (aunque muchos menos que la envasada), según comentó Beizhan Yan, coautor del estudio. Recomendó el uso de botellas reutilizables en lugar de aquellas de un solo uso.