Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 23 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 481,562 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,528,190 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que recogió 481,562 likes. “A coat made of 7,000 real rose petals kept fresh and alive by sugar water, also known as hummingbird nectar. Designed especially for me by @DanielRoseberry for @Schiaparelli Couture 2024. Excited for this journey into my Hearts + Flowers Era…#ThisIsMeNow coming February 16…”, escribió en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 90,325 Likes

Seguido de J Lo llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 9,058,822 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 90,325 me gusta. “Gracias por tanto Angelit@s, Bolero es el lenguaje universal del corazón y este nuevo disco esta hecho con todo mi cariño para ustedes #Bolero”, escribió esta aclamada instagramer en su cuenta.

3- Natti Natasha: 37,399 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 36,207,520 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 37,399 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Los ojitos no mienten… #tuperrota #nastysingles ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Becky G: 30,578 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,803,137 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es famosa por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 30,578 me gusta. “Not me being up so early to watch people I admire so much get nominated for an OSCAR.Congratulations to @dianewarren for the most well-deserved nomination and to @evalongoria for bringing us all with her on this incredible journey. When icons like Diane and Eva invite you to be a part of anything, YOU SAY YES OK???? Thank you for trusting me to bring part of this vision to life. There are no words to describe what this means para nuestra comunidad ”, escribió en ella.

5- Chiquis Rivera: 18,710 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,932,796 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 18,710 likes. “My first hockey game, won’t be my last! I had an effing blast. Thank you @ryanmartinofficial for having us. And a special thank you to @franciscoxrivera for my custom jersey. I love it! #lakings #kings #hockey #sport”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

